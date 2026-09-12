Eben noch Friedenssignale an Trump, jetzt die Kriegswarnung an Europa: Putin erklärt europäische Truppen in der Ukraine zum «Krieg gegen Russland» – und macht keinen Unterschied zwischen einem Einsatz während eines Waffenstillstands oder zu Friedenszeiten.

«Truppen in der Ukraine würden Krieg mit Russland bedeuten»

«Truppen in der Ukraine würden Krieg mit Russland bedeuten»

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Putin droht Europa wegen möglicher Truppen in Ukraine offen mit Krieg

Russland würde europäische Truppen als «Krieg gegen Russland» erachten

EU erwägt Truppenpräsenz zur Absicherung von Waffenstillstand oder Frieden

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Eben drei Stunden Gespräche mit Trump-Gesandten, ein kurzer Stopp der Luftangriffe – und nun eine Kriegswarnung an Europa: Nur drei Tage nachdem der Kreml versichert hatte, Russland habe «keine aggressiven Pläne gegenüber Europa», erklärt Wladimir Putin (73) die Entsendung europäischer Soldaten in die Ukraine zum «Krieg gegen Russland».

«Sie sagen derzeit, dass sie darüber nachdenken, Truppen auf ukrainisches Gebiet zu schicken. Das würde Krieg gegen Russland bedeuten», sagte Putin laut Tass am Freitag in Neu-Delhi.

Damit reagiert der Kreml auf die seit längerem diskutierten europäischen Sicherheitsgarantien für die Ukraine.

Europas Pläne für Frieden

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (48) hatte bereits im September 2025 erklärt, 26 Länder seien grundsätzlich bereit, nach einem Waffenstillstand oder Friedensabkommen Truppen zur Absicherung der Ukraine einzusetzen.

Genau solche Pläne nimmt Putin ins Visier. Seine Aussage macht keinen Unterschied zwischen einem Einsatz während der laufenden Kämpfe und einer europäischen Truppe, die nach einem Waffenstillstand als Sicherheitsgarantie in der Ukraine stationiert würde. Die USA lehnen Bodentruppen in der Ukraine grundsätzlich ab.

Rote Linie

Eine solche europäische Truppenpräsenz würde Moskau demnach ebenfalls als «Krieg gegen Russland» betrachten.

Putins Botschaft ist klar: Russland wolle keinen Krieg mit Europa.

Doch für Moskau würden europäische Soldaten in der Ukraine – auch unter einem Waffenstillstand oder zu Friedenszeiten – eine rote Linie überschreiten.