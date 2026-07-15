Nicht im Ausgang, sondern im Supermarkt, suchen finnische Singles derzeit nach der Liebe. Dabei helfen rosa Einkaufskörbe, die von den Supermärkten bereitgestellt werden. Das Konzept existiert weltweit und sorgt in den sozialen Medien regelmässig für Gesprächsstoff.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Supermärkte in Finnland führen rosarote «Single-Körbe» für Flirtwillige ein

Ein Instagram-Video dazu erreichte über 700'000 Aufrufe und 11'000 Kommentare

Am Valentinstag 2026 auch in 9 Schweizer Coop-Filialen mit roten Körben getestet

Wiebke Köhne Redaktorin Newsdesk

In Finnland sollen Einkaufskörbe den Singles das Datingleben leichter machen. Dafür stellen einige Supermärkte neben den regulären grauen Körben auch rosarote «Single-Körbe» bereit. Wählt man einen pinken, gibt man den anderen Einkäufern das Signal dafür, angesprochen werden zu wollen.

Mittlerweile wurden auch Touristen auf die ungewöhnlichen Körbe aufmerksam und teilen ihre Entdeckung auf Social Media. Darunter auch die US-Reiseinfluencerin Roya Fox (32). In einem Video auf Instagram schwärmt sie von der Idee. «In Finnland musst du nicht extra in eine Bar oder einen Club gehen, um jemanden kennenzulernen», freut sie sich und schnappt sich direkt ein rosa Körbli.

Die einen kennen den Trend bereits

Der Clip vom vergangenen Sonntag hat bereits über 700'000 Aufrufe und mehr als 11'000 Kommentare. Viele reagieren positiv auf das Video und wünschen sich ebenfalls einen «Single-Korb» in ihren Supermärkten. «Kein Wunder, gehört Finnland zu den glücklichsten Ländern der Welt», meint ein User.

Doch nicht alle möchten bei ihrem Einkauf angeflirtet werden. «Wo ist der Lass-mich-in-Ruhe-Korb?», fragt jemand. Auch sorgen sich mehrere Nutzer um ihr Selbstwertgefühl. «Stell dir vor, du wirst trotz Korb tagelang von niemandem angesprochen.»

Das Konzept der Einkaufskörbe ist allerdings nicht neu und wurde bereits in vielen Ländern ausprobiert. In der Schweiz konnte man beispielsweise am vergangenen Valentinstag in neun Coop-Filialen zu einem roten Single-Körbli greifen. Wie die Nachrichtenplattform «Nau» berichtete, fiel den Filialen vor allem auf, dass die Einkäufer dadurch mehr Zeit als sonst im Laden verbrachten.

Single-Shopping sorgte für Polizeieinsatz

Im Jahr 2024 gingen auch spanische Singles in der Mercadona-Filiale ihres Vertrauens auf Partnersuche. Als Code legten sie sich eine umgedrehte Ananas in den Einkaufswagen und schritten zwischen 19 und 20 Uhr in die Weinabteilung. Laut einem Bericht der BBC wurde dieser Trend durch mehrere Tiktok-Videos gross und wurde nicht von dem Detailhändler selbst initiiert.

Ganz im Gegenteil: Für die Mitarbeiter und Stammkunden wurde er zunehmend zu einer Herausforderung. In einer Filiale in Bilbao musste sogar die Polizei gerufen werden, weil die hoffnungsvollen Singles alle gleichzeitig in die Obstabteilung stürmten.