1/5 Die Ananas soll bei der Suche nach einer Beziehung helfen.

Janine Enderli Redaktorin News

Tinder, Bumble, Parship oder doch Speed-Dating? In der Welt der Partnersuche gelangen immer wieder neue Strategien an die Oberfläche. Wo vor ein paar Jahren vor allem noch Dating-Apps im Trend lagen, greifen Singles heutzutage vermehrt wieder auf den analogen Weg zurück. Gerade erlebt Spanien eine richtige Dating-Welle. Der Grund: Singles suchen in Supermärkten nach der grossen Liebe.

Die Flirt-Technik funktioniert so: Die Junggesellen und Junggesellinnen betreten zwischen 19 und 20 Uhr eine Filiale der Supermarktkette Mercadona. Dort schnappen sie sich eine Ananas und legen diese umgekehrt in ihren Einkaufswagen. Auf diese Art zeigen sie den anderen, dass sie sich auf Partnersuche befinden.

Ein Stupser gegen den Einkaufswagen

Ist man besonders in sein Gegenüber interessiert, fahren 19-25-Jährige mit ihrem Wagen in die Kühlabteilung. Dort zeigen die Singles durch leichtes Anstupsen gegen den Einkaufswagen des Gegenübers, dass Interesse besteht. In einem nächsten Schritt können beispielsweise die Nummern oder Social Media-Angaben ausgetauscht werden.

Achtung: Für jede Alterskategorie sind verschiedene Abteilungen im Supermarkt vorgesehen. Während die Jungen in der Kühlabteilung verweilen, halten sich 26- bis 40-Jährige am besten in der Fischabteilung auf. Über 40-Jährige sollen sich hingegen in der Weinabteilung treffen.

Zahlreiche Videos in den sozialen Medien dokumentieren den Trend mit dem Namen «Merca-Dating». Von ernst gemeinten bis ironischen Video-Clips ist alles dabei. Die Idee soll bereits aus dem Jahr 2020 stammen. Denn: Während der Corona-Pandemie waren Einkaufsläden oft die einzigen Orte, an denen soziale Kontakte geknüpft werden konnten.

Trend stammt aus Corona-Zeiten

Rund vier Jahre später ist der Trend wieder aufgeflammt. Die Hauptverantwortung dafür trägt die spanische Schauspielerin und Komikerin Vivy Lin. Sie veröffentlichte ein Video, in dem sie zum vorgegebenen Zeitpunkt durch eine Mercadona-Filiale spaziert. Das Video wurde mittlerweile 1,6 Millionen Mal angeklickt.

Werbung

Sogar die Polizei musste schon einschreiten: In Bilbao und Madrid musste die Supermarktleitung die Beamten alarmieren, weil der Andrang der Singles das Verkaufsgeschehen behinderte und fast Massenpaniken ausgelöst hatte.

Übrigens: Wer deutlich machen möchte, dass er eine langfristige Beziehung sucht, greift lieber zu einer Packung Linsen. Während eine Ananas oft das Bedürfnis für ein kurzes Abenteuer signalisiert, stellt eine Packung Linsen offenbar die Bereitschaft für eine längere Partnerschaft in Aussicht.