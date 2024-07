Attacke in Winterthur Schweizer bei Blind Date von vermummten Männern verprügelt

Ein junger Mann vereinbarte mit einer Internetbekanntschaft ein Treffen in Winterthur-Wülflingen. Als er am Mittwochabend am Treffpunkt wartete, wurde er von drei bis vier unbekannten vermummten Männern angegriffen und verletzt. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.