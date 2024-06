Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Der chilenische Schauspieler Alex Araya (42) wurde am 7. Juni tot in einem Airbnb in Medellín (Kolumbien) aufgefunden. Laut seinem Bruder Eduardo hatte sich Araya am Vorabend über die Dating-App Tinder mit zwei Frauen verabredet. Die Frauen sollen die Unterkunft zwei Stunden später wieder verlassen haben. Obwohl keine Anzeichen von Gewalteinwirkung festgestellt wurden, geht Arayas Familie davon aus, dass ihm K.-o.-Tropfen verabreicht wurden. Das hat er dem chilenischen Nachrichtensender «La Tercera» berichtet.

Eduardo Araya ist ausserdem überzeugt, dass mehrere Personen an dem Vorfall beteiligt waren und seinem Bruder Kreditkarten und Handy gestohlen haben. Die Tatverdächtigen sollen damit Uber-Fahrten bezahlt und in einem Juweliergeschäft eingekauft haben. Die kolumbianischen Behörden fahnden derzeit nach den beiden Frauen. Die örtliche US-Botschaft hatte bereits im Januar vor der Nutzung von Dating-Apps während Reisen nach Kolumbien gewarnt.

Kein Einzelfall

Zwischen November und Dezember 2023 starben acht US-Amerikaner in Medellín, wobei mehrere Todesfälle auf möglichen Drogenmissbrauch, eine Überdose oder Raub hindeuteten. In einigen Fällen stand die Nutzung von Online-Dating-Apps im Zusammenhang mit den Todesfällen.