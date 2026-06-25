Nicht jede Warnung kommt erst beim ersten Date. Oft zeigen sich problematische Eigenschaften bereits in den ersten Nachrichten. Diese zehn Signale deuten darauf hin, dass du besser weiterswipen solltest.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Experten warnen: Problematische Verhaltensweisen beim Dating oft schon früh erkennbar

Warnsignale wie «Love Bombing» oder Respektlosigkeit können auf Manipulation hindeuten

Psychologen raten: Wiederholte Red Flags ernst nehmen und frühzeitig Konsequenzen ziehen

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

Das Profil passt, die Nachrichten sind charmant – und trotzdem lohnt sich ein genauer Blick. Denn viele problematische Verhaltensweisen zeigen sich nicht erst beim ersten Date, sondern schon im Chat davor. Wer diese frühen Warnsignale erkennt, kann sich viel Zeit, Frust und emotionale Umwege ersparen.

Diese 10 Verhaltensweisen sollten dir definitiv zu denken geben:

1 Sie überschütten dich sofort mit Komplimenten

«Du bist die Frau/der Mann meiner Träume», «Ich habe noch nie jemanden wie dich getroffen», «Ich kann mit dir so gut reden, wie mit niemandem sonst» oder «Ich glaube, ich verliebe mich bereits.»

Was dahinterstecken kann: Wer bereits nach wenigen Nachrichten und vor einem persönlichen Kennenlernen übertrieben schwärmt, sollte dich misstrauisch werden lassen. Dahinter kann sogenanntes «Love Bombing» stecken – eine Taktik, bei der jemand mit Aufmerksamkeit, Komplimenten und intensiver Zuneigung möglichst schnell eine emotionale Bindung aufbauen will. Love Bombing wird zudem immer wieder mit narzisstischen Persönlichkeitszügen in Verbindung gebracht. Auf die anfängliche Idealisierung folgen später oft Kontrolle, Druck oder emotionale Spielchen.

Fazit: Echte Gefühle brauchen Zeit. Solches übertrieben schnelles Schwärmen kann ein Versuch sein, früh emotionale Abhängigkeit aufzubauen. Wenn du dich sehr schnell besonders, einzigartig und «auserwählt» fühlst, entsteht leicht ein Gefühl von Bindung – noch bevor überhaupt echte Nähe entstanden ist. Das kann später dazu führen, dass du dich schwerer distanzierst, obwohl dir diese Person nicht guttut. In ungünstigen Fällen wird diese frühe Idealisierung später sogar gezielt genutzt, um dich emotional zu verunsichern oder zu halten.

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2 Das Gespräch dreht sich nur um sie

Du stellst Fragen, zeigst Interesse und hörst zu. Zurück kommt wenig. Das Interesse an deiner Person erscheint gering. Statt nachzufragen, erzählt die andere Person vor allem von sich selbst, ihren Erfolgen, Problemen oder Erlebnissen.

Was dahinterstecken kann: Ein stark ausgeprägter Ego-Fokus. Wer bereits im Chat kaum Interesse an deinem Leben zeigt, wird sich später oft ebenfalls wenig für deine Bedürfnisse, Wünsche oder Sorgen interessieren. Manche Menschen sind schlicht nervös und reden deshalb viel über sich. Wird das Muster jedoch dauerhaft sichtbar, kann es auf mangelnde Empathie oder ein starkes Bedürfnis nach Aufmerksamkeit hindeuten. Besonders auffällig ist es, wenn deine Antworten kaum aufgegriffen werden und das Gespräch immer wieder auf die andere Person zurückgelenkt wird.

Fazit: Gute Gespräche sind keine Einbahnstrasse. Echtes Interesse zeigt sich nicht nur darin, von sich zu erzählen, sondern auch darin, neugierig auf das Gegenüber zu sein.

3 Sie sprechen ständig über den Ex

Kaum beginnt der Austausch, geht es um die Ex-Freundin und deren «psychische Probleme», den manipulativen Ex-Mann oder die schlimme letzte Beziehung. Fast jedes Thema führt früher oder später zurück zur vergangenen Partnerschaft.

Was dahinterstecken kann: Die Trennung wurde möglicherweise noch nicht verarbeitet. Wer ständig von einer früheren Beziehung spricht, beschäftigt sich emotional oft noch stark mit dieser Person – selbst wenn die Gefühle negativ sind. Besonders kritisch wird es, wenn ausschliesslich die andere Person schuld gewesen sein soll. Natürlich gibt es tatsächlich schwierige oder sogar toxische Ex-Partner. Wenn jedoch sämtliche Ex-Beziehungen nach demselben Muster geschildert werden und die eigene Rolle komplett ausgeblendet bleibt, kann das auf mangelnde Selbstreflexion hindeuten. Manche Menschen neigen dazu, sich grundsätzlich als Opfer darzustellen und Verantwortung konsequent nach aussen zu verlagern.

Fazit: Wer für alle vergangenen Beziehungen nur andere verantwortlich macht, könnte auch bei Konflikten mit dir keine Verantwortung übernehmen. Zu einer gesunden Aufarbeitung gehört meist die Fähigkeit, eigene Fehler und Anteile zu erkennen.

4 Sie werden schnell eifersüchtig

«Warum warst du gestern Abend online?», «Flirtest du hier auch noch mit anderen?» oder «Mit wem gehst du essen?»

Was dahinterstecken kann: Kontrollverhalten zeigt sich oft früher, als viele denken. Anfangs wirken solche Fragen manchmal wie Interesse, Aufmerksamkeit oder sogar Fürsorge. Schliesslich möchte die andere Person wissen, was in deinem Leben passiert. Problematisch wird es jedoch, wenn aus neugierigen Fragen regelmässige Rechtfertigungen werden. Wer bereits vor dem ersten oder zweiten Date wissen möchte, mit wem du deine Zeit verbringst, kann Schwierigkeiten haben, Unsicherheit und Eifersucht selbst zu regulieren. In manchen Fällen steckt dahinter ein starkes Bedürfnis nach Kontrolle oder die Erwartung, schon früh eine Sonderstellung einzunehmen, die in einer noch unverbindlichen Kennenlernphase gar nicht gerechtfertigt ist.

Fazit: Vertrauen sollte wachsen – nicht kontrolliert werden. Wer bereits am Anfang versucht, dein Verhalten zu überwachen, könnte später noch stärkere Ansprüche an deine Freiheit und Unabhängigkeit stellen.

5 Sie respektieren kleine Grenzen nicht

Du sagst, dass du lieber zuerst telefonieren statt dich direkt treffen möchtest. Oder dass du abends nicht ständig schreiben willst. Die Person drängt trotzdem weiter, diskutiert deine Entscheidung aus oder versucht, dich umzustimmen.

Was dahinterstecken kann: Ein mangelnder Respekt für persönliche Grenzen. Gerade in der Kennenlernphase ist es normal, unterschiedliche Bedürfnisse und Tempi zu haben. Wer damit nicht umgehen kann, signalisiert oft, dass die eigenen Wünsche wichtiger sind als die des Gegenübers. Häufig beginnt das mit scheinbar harmlosen Situationen: Jemand akzeptiert kein Nein beim Treffen, schreibt trotz klarer Bitte immer weiter oder versucht, Schuldgefühle zu erzeugen. Sätze wie «Wenn du wirklich Interesse hättest, würdest du mich treffen» oder «Du bist aber kompliziert» können erste Anzeichen dafür sein.

Problematisch wird es, wenn eine Grenze zwar gehört, aber nicht akzeptiert wird. Denn Respekt zeigt sich nicht daran, wie jemand reagiert, wenn er bekommt, was er will – sondern wenn er es nicht bekommt.

Fazit: Wer kleine Grenzen ignoriert, respektiert oft auch grössere nicht. Wer schon zu Beginn Mühe hat, ein klares Nein zu akzeptieren, wird später möglicherweise auch bei wichtigeren Themen wenig Rücksicht auf deine Bedürfnisse nehmen.

6 Sie sagen ständig Treffen ab

Einmal kann passieren. Zweimal auch. Wer aber regelmässig kurzfristig absagt, verschiebt oder immer neue Ausreden findet, sendet ein klares Signal. Besonders auffällig: Es wird viel geschrieben und geflirtet, zu einem Treffen kommt es aber nie.

Was dahinterstecken kann: Dahinter können mangelndes Interesse, fehlende Verbindlichkeit oder eine Parallelstrategie mit mehreren Kontakten stecken. Natürlich kann jeder einmal verhindert sein. Wer jedoch ernsthaft interessiert ist, schlägt in der Regel von sich aus einen neuen Termin vor. Wiederholen sich die Absagen ohne echte Bemühungen um ein Treffen, sollte man aufmerksam werden.

Fazit: Menschen priorisieren, was ihnen wichtig ist. Wer dauerhaft keine Zeit findet, zeigt oft durch sein Verhalten, wie wichtig ihm der Kontakt tatsächlich ist.

7 Alles geht viel zu schnell

Nach wenigen Tagen sprechen sie schon über Zusammenziehen oder gemeinsame Ferien. Vielleicht fallen sogar schon Sätze wie: «Ich habe das Gefühl, wir gehören zusammen» oder sie fragen bereits danach, deine Kinder kennen zu lernen.

Was dahinterstecken kann: Manche Menschen verlieben sich tatsächlich schnell. Oft steckt jedoch eine Idealisierung dahinter: Sie verlieben sich nicht in dich, sondern in ihre Vorstellung von dir. Schliesslich kennen sie dich nach wenigen Tagen noch kaum. In manchen Fällen kann das schnelle Vorpreschen auch Teil von Love Bombing (siehe Punkt 1) sein – also dem Versuch, möglichst rasch eine intensive emotionale Bindung aufzubauen.

Fazit: Wer dich noch nicht persönlich kennt, kann noch keine realistische Zukunft planen. Eine gesunde Beziehung entwickelt sich Schritt für Schritt – und nicht im Zeitraffer.

8 Ihre Geschichten passen nicht zusammen

Heute arbeiten sie im Finanzwesen, morgen erzählen sie etwas völlig anderes. Auch Details zu Ausbildung, Wohnort oder Lebenssituation ändern sich immer wieder.

Was dahinterstecken kann: Nicht jede Ungenauigkeit ist automatisch eine Lüge. Gerade im Online-Dating können Nervosität, Übertreibung oder schlicht schlechtes Erinnern zu Widersprüchen führen. Häufen sich solche Unstimmigkeiten jedoch, lohnt es sich genauer hinzuschauen. Besonders kritisch wird es, wenn auf Rückfragen ausweichend reagiert wird oder die Erklärungen jedes Mal anders klingen. In solchen Fällen kann es sein, dass jemand bewusst ein falsches Bild von sich aufbaut oder wichtige Teile seiner Geschichte verschleiert.

Fazit: Ehrliche Menschen müssen sich ihre Geschichte nicht merken – sie bleibt konsistent, auch wenn man später noch mal nachfragt.

9 Du fühlst dich nach dem Kontakt schlechter

Das vielleicht wichtigste Warnsignal: Du bist nach Gesprächen regelmässig verunsichert, gestresst oder hast das Gefühl, dich rechtfertigen zu müssen. Statt Vorfreude bleibt eher ein ungutes Gefühl zurück.

Was dahinterstecken kann: Dahinter können manipulative Muster stehen, etwa subtile Abwertungen, Schuldumkehr oder emotionale Spielchen. Manchmal entsteht dieses Gefühl auch durch eine ungesunde Dynamik, in der Nähe und Distanz stark schwanken oder dein Gegenüber bewusst Unsicherheit erzeugt. Wichtig ist: Nicht jeder schwierige Kontakt ist gleich toxisch. Entscheidend ist die Wiederholung. Wenn du dich nach jedem Austausch kleiner, unsicherer oder angespannt fühlst, ist das ein ernstzunehmendes Signal.

Fazit: Das eigene Bauchgefühl ist kein Beweis, aber oft ein wertvoller Frühindikator. Wer dich regelmässig schlechter fühlen lässt, als du dich vorher gefühlt hast, passt meist nicht zu einer gesunden Kennenlerndynamik.

11 Es wird im Chat zu schnell sexuell

Schon nach wenigen Nachrichten geht es nicht mehr um Hobbys, Alltag oder ein erstes Kennenlernen – sondern um Unterwäsche, sexuelle Vorlieben oder sehr direkte Fragen zu Intimität.

Was dahinterstecken kann: In der Kennenlernphase ist es normal, dass irgendwann auch sexuelle Themen auftauchen. Problematisch wird es jedoch, wenn diese viel zu früh und ohne echte Verbindung ins Spiel gebracht werden. Dahinter kann ein starkes Bedürfnis nach schneller sexueller Verfügbarkeit stehen oder ein fehlendes Gespür für Grenzen und Tempo. In manchen Fällen wird auch bewusst getestet, wie weit das Gegenüber mitgeht. Besonders aufmerksam solltest du werden, wenn deine Zurückhaltung ignoriert oder als 'verklemmt' abgewertet wird.

Fazit: Sexualität darf Teil eines Kennenlernens sein – aber nicht am Anfang dominieren. Wer dich ernsthaft kennenlernen will, interessiert sich zuerst für dich als Mensch, nicht nur für deine Reaktion auf intime Fragen.

Worauf Experten besonders achten

Psychologen betonen: Einzelne Red Flags sind noch kein Urteil. Jeder kann mal nervös sein, sich ungeschickt ausdrücken oder einen schlechten Tag haben. Entscheidend ist deshalb nicht das einzelne Verhalten, sondern das Muster dahinter. Wenn sich bestimmte Signale bereits in den ersten Tagen oder Wochen häufen, kann das auf tiefere Eigenschaften hinweisen, die später in einer Beziehung immer wieder zu Konflikten führen.

Ein kleiner Reality-Check: Wer dich schon im Chat verunsichert, kontrollieren will, Grenzen ignoriert oder dich emotional Achterbahn fahrenlässt, wird im echten Leben selten plötzlich zum entspannten Beziehungspartner. Einen sogenannten «Match» aufzulösen ist also keine Härte, sondern Selbstschutz. Oder etwas direkter formuliert: Man muss nicht auf das erste Date warten, um festzustellen, dass dieser Mensch keine gute Idee für dein Leben ist.