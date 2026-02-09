Nicht mehr Parteipräsident, dafür frisch verliebt. FDP-Ständerat Thierry Burkart hat eine neue Freundin – die Ex-FCSG-Spielerin Melina Salaorni.

Darum gehts Thierry Burkart ist mit Melina Salaorni liiert

Salaorni ist politische Beraterin und bekämpfte die Juso-Enteignungs-Initiative

Burkart trennte sich 2024 von Janine Albiez nach geplatzter Hochzeit Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Raphael Rauch Bundeshausredaktor

Seit einem Jahr brodelt die Gerüchteküche – nun ist es offiziell: FDP-Ständerat Thierry Burkart (50) hat eine 20 Jahre jüngere Freundin – die HSG-Absolventin und politische Beraterin Melina Salaorni (30). Die beiden zeigten sich am Sonntag gut gelaunt beim 150. Geburtstag der Traditionsbrauerei Feldschlösschen.

Die beiden wurden schon öfter von Politikern knutschend gesichtet. Vor knapp einem Jahr fragte Blick bei Burkart nach, ob er frisch verliebt sei. Die Antwort lautete damals: «Sollte sich an meinem Beziehungsstatus etwas ändern, werde ich es mitteilen.» Bereits im November war Thierry Burkart mit Melina Salaorni bei der «Prix Suisse»-Verleihung zu sehen. «Die beiden sind schon länger ein Paar», heisst es aus Burkarts Umfeld. «Ständerat Thierry Burkart nimmt zu privaten Angelegenheiten keine Stellung», teilt ein FDP-Sprecher mit.

Sie kennt die Kniffe und Tricks der Politik

Melina Salaorni arbeitet für die Kommunikationsagentur Bertakomm. Auf ihrer Website steht: «Als Spezialistin für politische Kommunikation kennt Melina Salaorni die Kniffe und Tricks, um eine Abstimmungskampagne erfolgreich zu planen und umzusetzen.» Unter anderem weibelte sie gegen die Juso-Enteignungs-Initiative. Früher war sie für den Wirtschaftsverband Economiesuisse tätig. Melina Salaorni kickt leidenschaftlich gerne: Sie spielte für den FC St. Gallen 1879 in der Women's Super League, der höchsten Schweizer Frauenliga.

Bislang hatte Thierry Burkart nur wenig Glück in der Liebe. Im September 2024 trennte er sich von seiner Partnerin Janine Albiez (48). Erst 2021 war das Paar mit den beiden Kindern, die Albiez aus einer früheren Beziehung hatte, in Lengnau AG zusammengezogen. Auch von Hochzeitsplänen war die Rede. Die FDP-Fraktion hatte bereits Geld für ein Geschenk gesammelt: Es sollte aus «NZZ»-Aktien bestehen. Nach der Hochzeitsabsage erhielten die Parlamentarier ihr Geld zurück.

Burkart war früher mit der SP-Politikerin Pascale Bruderer (48) liiert. Nach einer gemeinsamen Chile-Reise wurde ihm eine Beziehung mit SVP-Politikerin Natalie Rickli (49) nachgesagt – was er dementierte. Umso mehr galt auf der Feldschlösschen-Party: Ein Prost auf die neue Liebe!