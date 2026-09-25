2:0 für China: Das ist der Zwischenstand nach den beiden Treffen der Staatslenker Donald Trump und Xi Jinping in diesem Jahr. Beim jüngsten Gipfel der beiden Supermächte machte Trump seinem hohen Gast erneut unbezahlbare Geschenke.

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Samuel Schumacher Ausland-Reporter

Immerhin ein konkretes Ergebnis hat der zweitägige Supermachtgipfel zwischen Xi Jinping (73, China) und Donald Trump (80, USA) hervorgebracht: Die beiden chinesischen Riesenpandas Fu Shuang und Ping Ping ziehen bald von ihrer chinesischen Heimat in den Zoo von Atlanta.

So putzig Xis Mitbringsel bei seinem ersten US-Staatsbesuch in über zehn Jahren auch sind: Bei den heiklen Themen wie Taiwan und Iran haben sich die beiden mächtigsten Länder der Welt keinen Schritt angenähert. Xi Jinping reist aber nicht mit leeren Händen zurück ins Riesenreich. Sein Gastgeber Trump hat ihm ein Geschenk gemacht, das viel kostbarer ist als die beiden gefrässigen Pandas.