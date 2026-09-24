Darum gehts
- Xi Jinping landet in Washington, Trump empfängt ihn persönlich am Flugzeug
- US-TV-Sender boykottieren Berichterstattung nach Streit mit Weissen Haus
- Fokus der Gespräche: künstliche Intelligenz, Seltene Erden, Taiwan-Konflikt
Der chinesische Staatschef Xi Jinping (73) ist auf dem Militärflugplatz Joint Base Andrews nahe Washington gelandet. In einer aussergewöhnlichen diplomatischen Geste nahm US-Präsident Donald Trump (80) den Gast aus Peking zusammen mit First Lady Melania Trump (56) direkt am Flugzeug in Empfang.
Dass von diesem Empfang kaum bewegte Bilder in den amerikanischen Fernsehnachrichten zu sehen waren, liegt an einer beispiellosen Auseinandersetzung zwischen dem Weissen Haus und den Medien. Nach dem Entzug der Presseakkreditierung für einzelne Journalisten und Medienhäuser wie CNN und Politico verweigern die grossen US-TV-Sender (darunter ABC, CBS, NBC, Fox und CNN) derzeit die gemeinsame Videoberichterstattung.
Aus Solidarität stellten sie das gewohnte Kamera-Team für die Präsidentschafts-Pools temporär ein, weshalb Fernsehbilder des Eintreffens weitgehend ausblieben.
Brisante Gespräche
Am Donnerstag steht ein offizieller Empfang beim Weissen Haus mit militärischen Ehren auf dem Programm. Im Anschluss gibt es bilaterale Gespräche sowie am Abend ein Staatsbankett. Am Freitag endet der Besuch mit einem gemeinsamen Tee im Weissen Haus und einem Besuch der US-Nationalarchive.
Im Zentrum der Verhandlungen stehen vor allem die Regulierung künstlicher Intelligenz, Handelsfragen rund um seltene Erden sowie geopolitische Themen wie die Lage bezüglich Taiwan.