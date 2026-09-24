Xi Jinping ist in den USA eingetroffen. US-Präsident Donald Trump empfing ihn mit einer seltenen Geste direkt am Flugzeug. Doch ein Streit mit den US-Medien verhinderte TV-Bilder des Moments.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Xi Jinping landet in Washington, Trump empfängt ihn persönlich am Flugzeug

US-TV-Sender boykottieren Berichterstattung nach Streit mit Weissen Haus

Fokus der Gespräche: künstliche Intelligenz, Seltene Erden, Taiwan-Konflikt

Guido Felder Ausland-Redaktor

Der chinesische Staatschef Xi Jinping (73) ist auf dem Militärflugplatz Joint Base Andrews nahe Washington gelandet. In einer aussergewöhnlichen diplomatischen Geste nahm US-Präsident Donald Trump (80) den Gast aus Peking zusammen mit First Lady Melania Trump (56) direkt am Flugzeug in Empfang.

Dass von diesem Empfang kaum bewegte Bilder in den amerikanischen Fernsehnachrichten zu sehen waren, liegt an einer beispiellosen Auseinandersetzung zwischen dem Weissen Haus und den Medien. Nach dem Entzug der Presseakkreditierung für einzelne Journalisten und Medienhäuser wie CNN und Politico verweigern die grossen US-TV-Sender (darunter ABC, CBS, NBC, Fox und CNN) derzeit die gemeinsame Videoberichterstattung.

Aus Solidarität stellten sie das gewohnte Kamera-Team für die Präsidentschafts-Pools temporär ein, weshalb Fernsehbilder des Eintreffens weitgehend ausblieben.

Brisante Gespräche

Am Donnerstag steht ein offizieller Empfang beim Weissen Haus mit militärischen Ehren auf dem Programm. Im Anschluss gibt es bilaterale Gespräche sowie am Abend ein Staatsbankett. Am Freitag endet der Besuch mit einem gemeinsamen Tee im Weissen Haus und einem Besuch der US-Nationalarchive.

Im Zentrum der Verhandlungen stehen vor allem die Regulierung künstlicher Intelligenz, Handelsfragen rund um seltene Erden sowie geopolitische Themen wie die Lage bezüglich Taiwan.