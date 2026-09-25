US-Präsident Donald Trump erlaubt der Ukraine die Produktion von Patriot-Abwehrraketen. Präsident Selenski teilte diese Entscheidung am Freitag mit. Im Kampf gegen anhaltende russische Angriffe kann diese Entwicklung für die Ukraine als Erfolg verbucht werden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Selenski: Trump bewilligt ukrainische Produktion von Patriot-Raketen, Freitag angekündigt

Trump versprach zunächst nur ältere Lizenz, jetzt fortgeschrittene Version bestätigt

Ukraine benötigt dringend Raketen, Bestände wegen russischer Angriffe stark dezimiert

Janine Enderli Redaktorin News

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski (48) hat am Freitag erklärt, dass US-Präsident Donald Trump (80) der Ukraine erlaubt, fortgeschrittene Abfangraketen des Typs Patriot im eigenen Land zu produzieren. «Während unseres letzten Treffens betonte Präsident Trump: ‹Ja, ich habe eine definitive Entscheidung getroffen. Die Ukraine wird die Lizenzen für die Produktion von Patriot-Raketen erhalten›», zitierte Selenski den US-Präsidenten in einer Sprachnachricht an Journalisten.

Die Ankündigung folgt auf eine Serie von Vorbehalten und Widersprüchen aus Washington. Noch Mitte September hatte Trump im Gespräch mit Reportern an Bord der Air Force One lediglich eine Lizenz für eine «weniger fortschrittliche Version» in Aussicht gestellt – ohne konkrete Angaben zu machen.

Kiew drängt auf eine rasche Umsetzung, weil die Bestände an Patriot-Abwehrraketen angesichts anhaltender russischer Angriffe auf Städte und Energieinfrastruktur knapp sind.