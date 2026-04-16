«Wenn sie ihn herausbekommen, wäre das grossartig»

Der Wal ist noch am Leben. Laut «Focus» lassen sich die Blows klar erkennen, die das Tier beim Atmen ausstösst. Mehrere Meter hohe Fontänen seien demnach zu erkennen.

Die amerikanische Tierärztin Jenna Wallace fliegt extra für den Rettungsversuch aus Hawaii nach Deutschland, wie das Portal weiter schreibt. «Wenn sie den Wal rausbekommen, bevor ich ankomme, wäre das grossartig», sagt sie im Hinblick auf ihren Flug, der sich verspätet.

Berichten zufolge will sich auch Umweltminister Till Backhaus die Rettung aus der Nähe anschauen. Er soll sie sogar offiziell eröffnen.