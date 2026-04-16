Darum gehts
- Rettungsteam startet Donnerstag 8 Uhr Rettungsversuch für Wal Timmy bei Poel
- Ein Luftkissen soll den Wal von einer Sandbank befreien
- Seit 6 Uhr versammeln sich Zuschauer, US-Ärztin reist extra an
«Wenn sie ihn herausbekommen, wäre das grossartig»
Der Wal ist noch am Leben. Laut «Focus» lassen sich die Blows klar erkennen, die das Tier beim Atmen ausstösst. Mehrere Meter hohe Fontänen seien demnach zu erkennen.
Die amerikanische Tierärztin Jenna Wallace fliegt extra für den Rettungsversuch aus Hawaii nach Deutschland, wie das Portal weiter schreibt. «Wenn sie den Wal rausbekommen, bevor ich ankomme, wäre das grossartig», sagt sie im Hinblick auf ihren Flug, der sich verspätet.
Berichten zufolge will sich auch Umweltminister Till Backhaus die Rettung aus der Nähe anschauen. Er soll sie sogar offiziell eröffnen.
Der Tag der Wal-Rettung ist da
Heute soll Timmy befreit werden. Bereits frühmorgens versammeln sich Schaulustige, um sich den spektakulären Rettungsversuch aus der Nähe anzusehen. Um 8 Uhr soll es losgehen. Die Vorbereitungen dürften bereits laufen. Zunächst ist geplant, den vorderen Teil des Wals freizuspülen, anschliessend folgt der Einsatz des Luftkissens. Sanft soll Timmy dann angehoben werden.
Es ist wohl die letzte Hoffnung für Ostsee-Wal Timmy. Am Donnerstag wollen Retter und Experten noch einen letzten Versuch starten, das Tier von der Sandbank vor der Insel Poel wegzuhieven. Dabei soll ein spezifischer Luftkissen-Trick zur Anwendung kommen. Mit der Rettung soll laut «Bild»-Informationen gegen 8 Uhr gestartet werden – zuvor hiess es, die Experten wollen bereits um 6 Uhr mit dem Rettungsversuch beginnen.
Das Ziel: Ein Luftkissen unter den Körper des Tiers zu platzieren. Zuerst solle der vordere Teil des Wals frei gespült werden. Danach soll das Kissen eingesetzt werden, um das Tier vorsichtig aus dem Wasser zu heben. Anschliessend solle der Wal auf einer Plane zwischen zwei Pontons transportiert werden. Ziel sei eine Rückführung über die Nordsee bis in den Atlantik.
Minister: «Die Verantwortung liegt nicht mehr bei uns»
Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (67) hat am Mittwoch bekanntgegeben, dass Timmy in die Obhut der Privatinitiative übergeben wird. «Die Verantwortung liegt jetzt nicht mehr bei uns», sagte er im Rahmen einer Medienkonferenz. Eine solche Lebendbergung hat es in dem Bundesland bis anhin noch nie gegeben, erklärten die Behörden.
Wie «Focus» berichtet, sind bereits seit 6 Uhr Zuschauer anwesend. Zudem hat eine US-Ärztin angekündigt, extra für die Walrettung nach Deutschland zu fliegen. Blick hält dich über alle wichtigsten Updates der Walrettung auf dem Laufenden.