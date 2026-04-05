E-Zigarette löst auf Flug von London nach Porto Brand aus

Eine brennende E-Zigarette im Handgepäck zwang ein Flugzeug von Gatwick nach Porto zur Notlandung. Die Crew löschte den Brand schnell. Passagiere und Besatzungsmitglieder blieben unverletzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft E-Zigarette entzündet sich auf TAP-Flug Gatwick–Porto, Notlandung am 8. Februar

Crew löschte Feuer mit Feuerlöscher, keine Verletzten

Flugzeug startete Stunden später erneut War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Eine E-Zigarette im Handgepäck hat an Bord eines Flugs der portugiesischen Fluggesellschaft TAP für einen Notfall gesorgt. Wie die portugiesische Tageszeitung «Correio da Manhã» berichtet, ereignete sich der Vorfall am 8. Februar auf einem Flug von Gatwick in Grossbritannien nach Porto. Nur 14 Minuten nach dem Start musste der Airbus A320-214 wieder in Gatwick notlanden.

Der Grund: Eine E-Zigarette in einer Handgepäcktasche hatte sich im Gepäckfach entzündet. Die Crew reagierte rasch. «Die Kabinenbesatzung, die sich im hinteren Teil des Flugzeugs befand, bemerkte einen starken Brandgeruch und informierte sofort den Kabinenchef», zitiert «Correio da Manhã» aus dem entsprechenden Bericht der Behörde für Prävention und Untersuchung von Flug- und Eisenbahnunfällen.

Stunden später hob Flieger wieder ab

Der Kabinenchef wiederum habe umgehend das Cockpit kontaktiert und Verstärkung angefordert. Mit einem Feuerlöscher gelang es der Crew schliesslich, die Flammen zu ersticken und den Rauch zu vertreiben. Die Maschine landete sicher, das Gepäckstück wurde entfernt und untersucht. Nach einer Sicherheitskontrolle startete das Flugzeug Stunden später erneut Richtung Porto. Weder Passagiere noch Besatzung wurden verletzt.

Die Fluggesellschaft habe den Vorfall umgehend den Behörden gemeldet. Der Notfall im Flugzeug zeige, wie gefährlich elektronische Geräte an Bord werden können, so die Tageszeitung.