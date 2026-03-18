«Rache am kriminellen Amerika für das Blut dieses geliebten Märtyrers»

Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk

Nach dem Tod von Sicherheitschef Laridschani schwören die Mullahs Rache. In der Nacht auf Mittwoch gab es heftige Raketenangriffe auf Israel, mindestens zwei Personen starben, wie mein Kollege Gabriel Knupfer im Tickereintrag von 04.40 Uhr ausgeführt hat.

Am späten Dienstagabend bestätigten die Revolutionsgarden den Tod Laridschanis und versprachen, das Ereignis sei ein Anlass zu «nationalem Erwachen».

Die Revolutionsgarden fügten hinzu, dass das iranische Militär, gestützt auf die Unterstützung der Bevölkerung, «Rache für das unschuldige Blut dieses geliebten Märtyrers» an dem nehmen werde, was ein General als «das kriminelle Amerika und das barbarische zionistische Regime» bezeichnete.

Der iranische Armeechef Amir Hatami drohte am Mittwoch mit Vergeltungsmassnahmen für die Tötung des Sicherheitschefs.

«Die Reaktion des Iran auf die Ermordung des Sekretärs des Obersten Nationalen Sicherheitsrats wird entschlossen und bedauerlich sein», erklärte Hatami in einer Stellungnahme.

Warum Laridschani für das iranische Regime so wichtig war, kannst du in diesem Artikel meines Kollegen Daniel Macher lesen.