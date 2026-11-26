Neue Aufnahmen aus dem All bestätigen: Die gezielte Ablenkung von Asteroiden von der Erde ist grundsätzlich möglich. Bei einem Nasa-Test 2022 änderte der Asteroid Dimorphos nach dem Einschlag einer Sonde seine Bahn stärker als erwartet.

Darum gehts Die Nasa liess 2022 eine Sonde mit über 20'000 km/h auf den Asteroiden Dimorphos prallen

Der Einschlag änderte die Bahn stärker als erwartet, die ESA-Sonde Hera untersucht die Folgen

Gefährliche Asteroiden müssen früh entdeckt werden, damit für ihre Ablenkung genug Zeit bleibt

Janine Enderli Redaktorin News

In Science-Fiction-Filmen wird die Erde oft durch riesige Asteroideneinschläge bedroht. Jetzt zeigen neue Bilder der Europäischen Weltraumorganisation (ESA), dass die Technik zur gezielten Ablenkung gefährlicher Asteroiden grundsätzlich funktioniert. Für einen wirksamen Schutz im Ernstfall müsste ein entsprechender Asteroid jedoch früh genug entdeckt werden.

So funktionierte der historische Test

Im September 2022 hat die US-Weltraumbehörde Nasa einen historischen Test durchgeführt. Sie liess die unbemannte Raumsonde Dart absichtlich mit über 20'000 km/h auf den Asteroiden Dimorphos prallen. Das Ziel war es, die Umlaufbahn des rund 151 Meter langen Felsbrockens messbar zu verändern. Der Test gelang – der Asteroid änderte tatsächlich seinen Kurs, und zwar deutlich stärker als erhofft.

Bisher wusste man nicht genau, wie der Asteroid den Zusammenstoss verkraftet hat. Deshalb schickte die europäische Raumfahrtbehörde ESA die Sonde «Hera» hinterher, um den «Tatort» aus der Nähe zu untersuchen. Die nun veröffentlichten Aufnahmen überraschen selbst Experten. Denn:

Ein Krater ist entstanden: Der Aufprall hat eine Seite des Asteroiden komplett umgepflügt.

Trümmerwolke: Hera entdeckte Hunderte kleine Gesteinsbrocken, die das Asteroidenpaar umkreisen. Es ist wahrscheinlich, dass der Einschlag sie freigesetzt hat; das prüfen die Forscher nun genauer.

Taumelnde Bewegung: Seit dem Treffer trudelt der Himmelskörper chaotisch durchs All.

Einen Asteroiden abzulenken, klingt in der Theorie einfacher, als es ist. Wie stark ein Felsbrocken seinen Kurs ändert, hängt nicht nur von der Wucht des Aufpralls ab, sondern auch davon, wie das Gestein auf den Einschlag reagiert und wie viele Trümmer ins All geschleudert werden. Das erklärte der britische Physiker Dr. Ian Whittaker von der Nottingham Trent University gegenüber der Zeitung «The Guardian». Die neuen Aufnahmen helfen der Wissenschaft dabei, die Folgen eines solchen Treffers genau zu verstehen und künftige Rettungsmissionen präziser zu berechnen. In den nächsten Monaten wird die Sonde «Hera» zudem mit kleinen Mini-Satelliten ins Innere des Asteroiden blicken, um dessen Aufbau noch besser zu untersuchen.

Es gibt eine entscheidende Bedingung

Damit ein «Rettungsplan» im Notfall funktioniert, müssen gefährliche Asteroiden rechtzeitig entdeckt werden. Wenn wir Jahre vorher Bescheid wissen, reicht eine kleine Bahnänderung aus, damit der Brocken sicher an der Erde vorbeifliegt. Entdeckt man ihn erst wenige Monate vorher, bleibt kaum Zeit zum Reagieren. Neue, extrem leistungsstarke Teleskope sollen deshalb in den nächsten Jahren den Himmel noch genauer überwachen.