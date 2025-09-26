Trump verhängt Pharmazölle von 100 Prozent

Darum gehts
- Trump kündigt 100 Prozent Zölle auf Pharmaprodukte ab 1. Oktober an
- Ausnahmen für Unternehmen, die Produktion in die USA verlagern
- Auswirkungen auf Schweizer Pharma-Riesen Novartis und Roche noch unklar
Donald Trump (79) macht Ernst mit den angekündigten Pharmazöllen. Auf seiner Plattform Truth Social teilte der US-Präsident mit, dass die USA ab 1. Oktober Pharmazölle in der Höhe von 100 Prozent verhängen.
«Wir werden einen Zollsatz von 100 Prozent auf alle Marken- oder patentierten Medikamente erheben», schreibt Trump. Ausnahmen gibt es für Unternehmen, die ihre Produktion in die USA verlagern.
Novartis und Roche wollen Milliarden investieren
Auf die Arzneimittel werde kein Zoll erhoben, wenn mit dem Bau einer Produktionsstätte für die entsprechenden Medikamente in den USA begonnen wurde, führt der Präsident aus.
Was das für die Schweizer Pharma-Riesen Novartis und Roche bedeutet, ist aktuell noch schwer abzuschätzen. Beide Firmen hatten schon vorher angekündigt, Milliardensummen in den USA zu investieren.
Mehr folgt