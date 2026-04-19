Klappt die Abschleppaktion am Sonntag?

Es dauert und dauert und dauert. Die private Rettungsaktion für den vor der deutschen Küste gestrandeten Wal Timmy zieht sich hin. Am Samstag verbrachten Helfer den ganzen Tag beim Wahl, berichtet der «Spiegel». Am Sonntag will man das Tier endlich abtransportieren, zuvor wurde die Haut des Wals mit einer zinkhaltigen Salbe eingerieben, um die rissige und schwer verletzte Haut zu heilen. Ab 9 Uhr soll es losgehen, schreibt «Bild».

Experten sehen die Rettungsinitiative kritisch. Greenpeace-Meeresbiologe Thilo Maack sagte «Bild» am Samstag, das Tier sei nicht mehr zu retten. Er prognostizierte: «Das Tier ertrinkt in der Nordsee.»

Blick zeigt die Rettungsaktion ab 9 Uhr im Livestream und tickert sie hier über den Tag live.