Neun Personen wurden am Donnerstagabend am Flughafen von Palma de Mallorca festgenommen. Sie sollen in einem Flug von Rabat nach Istanbul Tumulte verursacht haben. Offenbar gefiel ihnen der Zwischenhalt wegen eines medizinischen Notfalls nicht.

Nach medizinischem Notfall und Zwischenlandung auf Mallorca eskalierte es

Darum gehts Neun Personen nach Tumulten in Flugzeug auf Mallorca festgenommen

Marokkanische Passagiere verursachten Probleme während medizinischen Notfalls an Bord

Sechs Verdächtige kehrten nach Marokko zurück, drei bleiben in Spanien

Marian Nadler Redaktor News

Gegen 20 Uhr eskalierte die Situation: Die spanische Guardia Civil hat am Donnerstagabend am Flughafen von Palma de Mallorca neun Personen festgenommen. Das berichtet das «Mallorca Magazin».

Den zwei Frauen und sieben Männern marokkanischer Herkunft wird vorgeworfen, in einem Flugzeug der Fluglinie Air Arabia, das aus der marokkanischen Stadt Rabat kam, Tumulte verursacht zu haben. Die Maschine musste auf Mallorca ausserplanmässig landen, da es offenbar einen medizinischen Notfall an Bord gab.

Neun Personen festgenommen

Eigentliches Ziel des Fluges war die türkische Metropole Istanbul. Während der Jet auf dem Rollfeld stand, sollen laut «Ultima Hora» mehrere Passagiere damit begonnen haben, Probleme im Inneren des Flugzeugs zu verursachen. Zudem hätten sie auch das Personal angegriffen. Schliesslich musste die Guardia Civil anrücken.

Die Ordnungshüter gingen an Bord und nahmen nach einem Gespräch mit der Cabin Crew die neun Personen fest. Anschliessend konnte das Flugzeug seinen Kurs fortsetzen.

Die Verdächtigen wurden dem Haftrichter vorgeführt. Sechs von ihnen kehrten am Samstag in ihr Heimatland zurück, drei weitere bleiben vorerst in Spanien. Laut «Ultima Hora» machten alle Verdächtige von ihrem Recht Gebrauch, zu schweigen, als sie mit den Vorwürfen konfrontiert wurden.

Immer wieder kommt es an Bord von Passagierflugzeugen zu Tumulten. So musste Anfang Jahr ein Easyjet-Flieger, der eigentlich planmässig von Zürich nach Lissabon fliegen sollte, nach Kloten ZH umkehren, weil sich zwei Frauen prügelten.