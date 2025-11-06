Die Schlägerei von Jugendlichen und ihren Eltern 2022 im Aargau sorgte für grosses Aufsehen. Jetzt liegen Blick die Strafbefehle der Beteiligten vor. Und: Es spricht Vater Daniel S. (55), der in die Prügelei involviert war – und nun eine saftige Strafe erhalten hat.

1/14 Daniel S. kann es nicht fassen: «Ich wollte doch nur meinen Töchtern helfen!» Er hat Blick Bilder von sich in Mallorca geschickt. Foto: zVg

Darum gehts Eine Prügelei zwischen Erwachsenen und Kindern in Bremgarten AG führt zu Strafbefehlen

Auswanderer Daniel S. erhält eine höhere Strafe als die vorbestrafte Prügel-Mutter Clara F.

Geldstrafen: Daniel S. zahlt 11'200 Franken, Clara F. 9000 Franken, andere Beteiligte weniger

Ralph Donghi Reporter News

Schlechte Nachrichten für Daniel S.* (55): Der Mallorca-Auswanderer hat einen Strafbefehl der Aargauer Staatsanwaltschaft kassiert. «Dabei habe ich nur meinen Töchtern geholfen, als sie von einer fremden Mutter verprügelt wurden!», sagt Daniel S. zu Blick.

Die Geldstrafe für Daniel S. wegen mehrfachen Raufhandels: 11’200 Franken – unbedingt! «Die vorbestrafte Prügel-Mutter hingegen muss weniger bezahlen», ergänzt er. «Ich glaube, ich bin im falschen Film!»

Die wüste Prügelei zwischen Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen im Bezirk Bremgarten AG fand im Sommer 2022 statt. Im Sportzentrum gingen zunächst die Töchter (damals 12 und 13) von Daniel S. und die Tochter (damals 16) von Clara F.** (heute 39) aufeinander los. Der Streit war so heftig, dass die 13-Jährige die Polizei rief. Die Streithähne riefen auch ihre Eltern an. Mutter Clara F. war zuerst da – und wurde handgreiflich!

Den Kopf eines Mädchens auf den Boden geschlagen

Als Daniel S. mit seinem erwachsenen Sohn vor Ort erschien, kam es auch zwischen den beiden und Mutter Clara F. zu einem tätlichen Streit. In den Strafbefehlen steht: Die 36-jährige Clara F. und die 12- und 13-jährigen Schwestern haben sich an den Haaren gezogen, geschlagen, «nicht mehr eruierbare Kraftausdrücke ausgetauscht» und sich an den Kleidern gerissen. Clara F. hat den Kopf des jüngeren Mädchens demnach gar «gegen den Boden geschlagen» sowie ihr «in den Bauch- und Brustbereich geschlagen» – bis sie dann von der älteren Schwester in den Rücken getreten wurde.

Zudem habe Clara F. eine Unbeteiligte mit der Hundeleine geschlagen sowie einen Taxifahrer attackiert!

Daniel S. und sein Sohn kamen laut Strafbefehl im Auto herbei. Als sie Clara F. sahen, soll Daniel S. so auf sie zugefahren sein, dass sie sich mit einem Sprung auf die Seite retten musste. «Dies stimmt nicht», sagt Daniel S. «Sie war auf dem Fussgängerstreifen und prügelte auf meine jüngere Tochter ein.»

Erst die Polizei konnte sie beruhigen

Dann kam es zum Showdown zwischen den Eltern: Mutter Clara F. kassierte laut Strafbefehl mehrere Treffer im Gesicht. Zudem soll sie vom Sohn von Daniel S. «zweimal gegen ihren Unterleib getreten» worden sein. Erst die Polizei konnte die Erwachsenen endlich trennen.

Urteil gegen Clara F.: 9000 Franken Geldstrafe unbedingt, wegen mehrfachen Raufhandels und einfacher Körperverletzung. Sie war schon im Dezember 2020 wegen einfacher Körperverletzung zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt worden. Der Sohn von Daniel S. wurde wegen Raufhandels und einfacher Körperverletzung verurteilt und erhielt eine bedingte Geldstrafe von 3570 Franken. Und eine Busse von 800 Franken.

Auch der Vater der 16-Jährigen kam noch an den Ort der Prügelei. Er soll mit seinem Motorradhelm zuerst einmal gegen den Kopf des Sohnes von Daniel S. und dann gegen den Oberkörper des Vaters gehauen haben. Am Ende erlitten alle Beteiligten Schürfungen und Prellungen. Der Vater der 16-Jährigen wurde wegen Raufhandel und mehrfacher einfacher Körperverletzung ebenfalls verurteilt. Er kassierte eine bedingte Geldstrafe von 10’710 Franken und eine Busse von 2000 Franken.

«Diese Mutter schlägt immer wieder drein»

Blick deckte auf, dass Clara F. bereits einmal einen alten Mann verprügelt hat. «Warum ist die kubanische Familie überhaupt noch in der Schweiz?», fragt Daniel S.

Auch Daniel S. ist vorbestraft. Er wurde im Dezember 2021 wegen Drohung und Beschimpfung zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt. Er gibt dies zu, aber: «Ich habe nur mal einem Jungen erklärt, dass er meine Töchter auf dem Schulweg nicht mehr bedrohen soll.»

Daniel S. sagt zudem, die Verfahren gegen seine minderjährigen Töchter seien eingestellt worden. Die Jugendanwaltschaft darf auf Anfrage von Blick nichts dazu sagen. Denn: Jugendstrafverfahren sind in der Schweiz nicht öffentlich.

Ob Clara F. und ihre Angehörigen die Strafen akzeptieren, ist unklar. Eine Anfrage bei ihrem Anwalt blieb bisher unbeantwortet.

* Name bekannt ** Name geändert