Im Zürcher Langstrassenquartier eskalierte ein Streit. Ein 31-jähriger Deutscher wurde schwer verletzt, vier mutmassliche Täter wurden festgenommen. Die Ermittlungen laufen.

Die Hintergründe des Streits sind unklar. (Archivbild) Foto: Siggi Bucher

Darum gehts Auseinandersetzung im Kreis 4: Zwei Männer verletzt, vier Personen festgenommen

Schwerverletzter Deutscher ins Spital gebracht, Hintergründe noch unklar

Vier Tatverdächtige im Alter von 25 bis 35 Jahren festgenommen

Johannes Hillig Redaktor News

Kurz nach 5.30 Uhr ging bei der Stadtpolizei Zürich die Meldung ein, dass ein Mann im Langstrassenquartier regungslos am Boden liege. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen schwer verletzten 31-jährigen Deutschen und einen leicht verletzten 48-jährigen Rumänen. Der schwer verletzte Deutsche musste durch die Sanität von Schutz & Rettung in ein Spital gebracht werden.

Ersten Erkenntnisse zufolge kam es zwischen den beiden Männern und einer Gruppe von fünf anderen Männern zu einer tätlichen Auseinandersetzung. In diesem Zusammenhang nahm die Stadtpolizei Zürich vier tatverdächtige Personen fest. Es handelt sich dabei um einen 25-jährigen Rumänen, einen 26-jährigen Türken, einen 28-jährigen Schweizer und einen 35-jährigen Rumänen.

Der genaue Tathergang und die Hintergründe der Auseinandersetzung sind zurzeit noch unklar.