Der Flugbetrieb am Flughafen Palma de Mallorca wurde der Flugverkehr vorübergehend eingestellt. Grund dafür ist die Stichtung einer Drohne.

1/2 Am Flughafen von Mallorca kam es am Sonntag zu einem Unterbruch des Flugbetriebs. Foto: AFP

Am Flughafen Palma de Mallorca wurde offenbar eine Drohne gesichtet. Aus diesem Grund wurde der Flugbetrieb vorübergehend eingestellt, heisst es auf X.

Dies geschah aus Sicherheitsgründen, schreibt die Flugsicherheitsbehörde Spaniens. Auch Flightradar24 berichtete über den Unterbruch am Flughafen auf der spanischen Insel. Nach einem 30-minütigen Unterbruch konnten die Flugzeuge aber wieder starten und landen.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Flugbetrieb aufgrund Drohnensichtungen an einem Flughafen ausgesetzt wurden. Erst Anfang Oktober musste der Flughafen München den Flugbetrieb vorübergehend einstellen. Rund 3000 Passagiere waren betroffen, 17 Flüge fielen aus, und hunderte Reisende hatten auf Feldbetten übernachten müssen.



