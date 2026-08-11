Mit einem geheimen Kniff flog der US-Präsident am 8. Juli unter dem Radar von der Türkei nach Grossbritannien. Die «Washington Post» gibt Einblick in den Trump-Trick.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Trump flog am 8. Juli heimlich aus der Türkei nach Grossbritannien

Cateringwagen und Militärflugzeug täuschten Presse und Weisses Haus

Wie gelangte er anschliessend wieder an Bord der alten Air Force One?

Marian Nadler Redaktor News

US-Präsident Donald Trump (80) sieht sich immer wieder Drohungen des iranischen Regimes ausgesetzt. Wie nun berichtet wird, verschleierte der mächtigste Mann der Welt im vergangenen Monat einen Flug von der Türkei nach Grossbritannien mit einem ausgeklügelten Plan. Dabei spielten ein Catering-Lastwagen und ein Militärflugzeug eine entscheidende Rolle. Das schreibt die «Washington Post».

Demnach wurde die geheime Mission ohne Wissen der anwesenden Pressevertreter durchgeführt. Mehrere Beamte des Weissen Hauses wussten wohl auch nichts davon. Offiziell behauptete Washington, Trump befinde sich an Bord der alten Air Force One.

Trump-Trick mit der alten Air Force One

Am 8. Juli betrat Trump die Air Force One, wurde nach dem Einsteigen aber in den Cateringwagen gebracht, der normalerweise zum Beladen der Maschine mit Speisen und Getränken verwendet wird. Trump erklärte damals öffentlich, dass er nicht mit der neuen, von Katar geschenkten Air Force One fliegen werde, da er sie zu einem Stützpunkt in Grossbritannien schicken lasse, damit die Soldaten sie besichtigen könnten. Gleichzeitig soll Trump aufgrund von Sicherheitsbedenken davon abgeraten worden sein, das Flugzeug zu nehmen.

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Kurios: In Grossbritannien stieg Trump aus der alten Air Force One. Wie er wieder an Bord des Flugzeugs gelangte, ist unklar.