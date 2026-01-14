Ein Restaurant in Madrid wurde am Samstagabend evakuiert, nachdem ein Feuerwerkskörper ein Feuer auslöste. Der Vorfall ereignete sich nur zehn Tage nach dem verheerenden Inferno von Crans-Montana.

«Nach der Tragödie in der Schweiz ist das Wahnsinn»

Darum gehts Feuer im Restaurant «Fanático» in Madrid sorgte für Panik am Samstagabend

Nach Crans-Montana-Tragödie mit 40 Toten ist Debatte über Pyrotechnik entbrannt

2022 starben 3, 2023 13 Menschen durch ähnliche Pyrotechnik-Vorfälle in Spanien

Ein brennender Tisch in einem angesagten Restaurant in Madrid hat am Samstagabend für Aufregung gesorgt. Das Feuer im «Fanático» konnte zwar nach nur acht Sekunden gelöscht werden, doch die Gefahr war real. Gäste schwenkten Wunderkerzen, als Flammen plötzlich Dekorationen in Brand setzten.

Ein Video, das von «El País» veröffentlicht wurde, zeigt, wie ein Mitarbeiter mit einem Feuerlöscher eingreift, während ein anderer Gast versucht, sich mit einem Vorhang zu schützen. Die Musik lief weiter, einige lachten.

«Es hätte uns das Leben kosten können»

Die Szene erinnert an das Inferno von Crans-Montana mit 40 Toten und vielen Schwerverletzten. In der Silvesternacht war im Le Constellation ein Feuer ausgebrochen. Der Kanton Wallis hat inzwischen den Gebrauch von pyrotechnischen Gegenständen in öffentlich zugänglichen Einrichtungen verboten. Auch wird das Wallis den Opfern des Brandes finanzielle Soforthilfe gewähren, wie der Kanton am Mittwoch mitteilte. Beinahe hätte sich die Katastrophe von Crans-Montana in Madrid wiederholt.

«Es hätte uns das Leben kosten können», sagte eine junge Frau, die ihren 24. Geburtstag feierte. «Nach der Tragödie in der Schweiz ist das Wahnsinn. So etwas darf nicht erlaubt sein.» Am Samstagabend tanzten Go-Go-Tänzerinnen auf der Bar, während Gäste in der gedämpften Atmosphäre Wunderkerzen schwenkten. Doch die Stimmung kippte, als ein Funkenflug Pflanzen in der Nähe des Eingangs entzündete.

Die Madrider Behörden reagieren nun. Die stellvertretende Bürgermeisterin Inmaculada Sanz kündigte eine neue Verordnung an, die den Einsatz von Feuerwerkskörpern in Innenräumen regeln soll. «Der Trend geht offenbar in Richtung eines Verbots», erklärte sie gegenüber Journalisten.