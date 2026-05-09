Die rechte Reform UK feiert bei den Regional- und Kommunalwahlen massive Gewinne. Parteichef Nigel Farage spricht von einem politischen Wendepunkt. Labour-Chef Keir Starmer steht mit dem Rücken zur Wand.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Labour-Partei verliert bei Wahlen fast 1000 Sitze in Grossbritannien

Premier Starmer unter Druck: Rücktrittsforderungen von Labour-Abgeordneten

Reform UK und Grüne feiern Erfolge, Tories verlieren ebenfalls Hunderte Sitze

Gabriel Knupfer Redaktor News

Vernichtende Niederlage für die Labour-Partei und Premier Keir Starmer (63) in Grossbritannien. Bei den Regional- und Lokalwahlen verliert die sozialdemokratische Regierungspartei über tausend Sitze in verschiedenen Gremien. Strahlender Sieger ist Nigel Farage (62) mit Reform UK. Die europaskeptische Partei holt mehr als 1200 neue Mandate.

Für Starmer könnte die Abstrafung durch die Wähler direkte Folgen haben. Mehrere Labour-Abgeordnete fordern den Parteichef und Premierminister zum Rücktritt innerhalb eines Jahres auf, berichtet der britische «Guardian». Starmer könne die Partei nicht in die Kommunalwahlen im nächsten Jahr führen, warnt ein Parlamentarier gegenüber der Zeitung.

Zweiparteiensystem am Ende

Doch Starmer sieht keinen Grund zum Rückzug. Sein Ausstieg würde die «die Partei ins Chaos stürzen», sagt der Premier, trotz des Desasters. So verliert Labour unter anderem die Mehrheit in Wales. Nach über hundert Jahren Dominanz im Regionalparlament fällt die Partei hinter Plaid Cymru (walisisch-national) und Reform UK zurück. Zu den Siegern des Tages gehören auf nationaler Ebene auch die Grünen, die ihre ersten beiden direkt gewählten Bürgermeister stellen können und rund 300 Mandate gewinnen.

Die Tories, die historisch zweite grosse Regierungspartei, verlor hingegen ebenfalls Hunderte Sitze. Das britische Zweiparteiensystem von Labour und Tories scheint damit am Ende. Farage sprach nach dem Sieg von Reform UK von einem «historischen Wandel in der britischen Politik».