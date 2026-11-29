Darum gehts In München warteten mindestens 10'000 auf den Potter-Markt

Der Markt fasst 500 Personen, rund 50 Polizisten rückten an

Besucher kritisieren Wartezeiten und das kleine Angebot

Marian Nadler Redaktor News

Dieses Weihnachtsmarkterlebnis war für viele Besucher so gar nicht magisch! Auf Instagram häufen sich die enttäuschten Berichte von Influencern und Fans über den Harry-Potter-Weihnachtsmarkt in München. Seit Wochen wurde für den weltweit ersten Weihnachtsmarkt dieser Art intensiv geworben, die Erwartungen waren dementsprechend gigantisch.

Am Samstag kam es deshalb zu einem Mega-Andrang, wie «Bild» berichtet. Vor dem Eingang warteten mindestens 10'000 Interessierte auf den Einlass. Dabei ist der Weihnachtsmarkt nur für 500 Besucher ausgelegt. Aus Sicherheitsgründen rückte sogar die Polizei an – mit Blaulicht und rund 50 Einsatzkräften. Viele Besucher mussten nach stundenlangem Warten die Heimreise antreten, ohne auch nur eine halb erfrorene Zehe auf den Weihnachtsmarkt gesetzt zu haben.

Harry Potter und die drei Fressbuden des Schreckens

In den sozialen Medien hagelt es deshalb jetzt Kritik. Der deutsche Harry-Potter-Influencer Daniel Giemsa (30) entkam der Schlange des Schreckens, durfte aufs Pre-Opening und war trotzdem nicht begeistert.

«Eigentlich würde ich gerne jetzt hier sitzen und sagen, Leute, es war geil, geht da hin, es ist wundervoll. Das ist es aber nicht», teilt er seinen Followern auf Instagram mit. «Die Organisation und das ganze Drumherum, vor allem die Wartezeit, die man in Kauf nehmen muss, um auf diesen Weihnachtsmarkt raufzukommen, sind nicht im Verhältnis zu dem, was euch dort vor Ort erwartet», fasst er zusammen. Enttäuscht erklärt er, dass es auf dem Weihnachtsmarkt nur drei «Fressbuden» gibt.

Momfluencerin kritisiert «PR-Weihnachtsmarkt»

«Es ist wirklich alles nicht der Rede wert», fährt er fort. «Im Endeffekt ist es ein sehr kleiner, kleiner Weihnachtsmarkt, der zwar schön dekoriert ist, aber den man nach maximal 20–30 Minuten fertig hat.»

Die deutsche Sängerin Katharina Eisenblut (32) ist ebenfalls desillusioniert vom Harry-Potter-Weihnachtsmarkt heimgekommen. «Mausis, ihr könnt euer Geld echt anders nutzen», rät sie ihren Fans. «Die Kinder hatten total die Hoffnung und wurden masslos enttäuscht», bilanziert die Zweifach-Mama. Ähnliches hört man von Momfluencerin Anika Teller (32). «Der Weihnachtsmarkt lohnt sich leider nicht, weil es einfach nur ein PR-Weihnachtsmarkt ist», teilt sie auf Instagram mit.

Schweizerin reist extra an – und geht leer aus

Der Instagram-Account «Münchner Gesindel» postete einen kurzen Clip, auf dem zu sehen ist, wie die Besucher gemeinsam «Lumos», den Zauber für Licht, rufen – und erstaunlich wenig passiert. Ein paar LED-Lampen gehen an, manche bleiben aber auch einfach aus. «Nicht mal sowas hat funktioniert … einfach nur ein peinliches ‹Harry-Potter-Event› heute in München», bilanziert die selbsternannte «Stimme der Stadt».

Ein weiteres Video des Kanals zeigt die Hunderte Meter lange Schlange. In den Kommentaren hält sich die Community mit ihrer Kritik nicht zurück. «Selbst wenn ich zu Hause nur in meinen Harry-Potter-Socken herumsitze, ist meine Atmosphäre magischer als die hier», schreibt eine Nutzerin. Und eine frustrierte Schweizer Nutzerin kommentiert: «Sind extra aus der Schweiz dahingekommen für nichts. Organisation gleich 0.»