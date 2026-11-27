Österreich verkürzt die Zeit des Wartens auf das Christkind! Stimmungsvolle Märkte, festliche Einkaufsstrassen, Konzerte und Veranstaltungen. Besonders charmant sind diese Märkte in Salzburg, Linz und Innsbruck.

Christian Bauer Reise-Journalist

1 Christkindlmarkt in Salzburg

Die Salzburger bezeichnen den Advent als ihre fünfte Jahreszeit. Ein fester Bestandteil ist das Adventssingen im Grossen Festspielhaus.

Der Christkindlmarkt auf dem Dom- und Residenzplatz zieht in seiner heutigen Form seit 1974 Gäste an. Trotz seiner Beliebtheit hat er einen überschaubaren Charakter. Das Angebot reicht von traditioneller Dekoration und Weihrauch bis zu österreichischen Spezialitäten und Punsch. Auch heimisches Brauchtum hat seinen Platz.

Der Markt wird jeweils am Donnerstag in der Vorwoche des ersten Adventssonntags feierlich eröffnet und dauert bis zum 1. Januar.

Salzburger Christkindlmarkt:

19. November 2026 bis 1. Januar 2027

Montag bis Donnerstag: 10 bis 20.30 Uhr

Freitag: 10 bis 21 Uhr

Samstag: 9 bis 21 Uhr

Sonntag und Feiertage: 9 bis 20.30 Uhr

Es gelten auch Sonderöffnungszeiten.

2 Christkindlmarkt Innsbruck

In Innsbruck gibt es sieben Christkindlmärkte. Bei schönem Wetter bietet sich ein Blick auf die schneebedeckten Berge.

Der Markt in der Altstadt setzt auf Tradition. Am Marktplatz steht ein Angebot für Familien im Vordergrund. In der Maria-Theresien-Strasse wird Glühwein ausgeschenkt, während die Hungerburg eine romantische Kulisse über der Stadt bietet. Auch der Markt in Wilten richtet sich an Romantiker. In St. Nikolaus geht es besinnlich zu. Am Bergisel lädt die Kaiserweihnacht zum Geniessen mit Panoramablick ein.

Christkindlmarkt in der Altstadt: 13. November bis 23. Dezember 2026

Täglich von 11 bis 21 Uhr; die Verkaufsstände schliessen um 20 Uhr. Mehr dazu hier.

3 Weihnachtsmarkt in Linz

Der Linzer Christkindlmarkt am Hauptplatz widmet sich alter Handwerkskunst. Die barocken Gebäude bilden die Kulisse dafür.

Weniger prunkvoll geht es am Pfarrplatz zu. Dort bieten regionale Produzenten am Wintermarkt ihre Waren an. Offene Feuerstellen sorgen für eine gemütliche Atmosphäre.

Linzer Christkindlmarkt am Hauptplatz: 21. November bis 24. Dezember 2026

Bis zum 23. Dezember ist der Markt täglich mindestens von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Einzelne Stände öffnen bereits ab 9 Uhr und bleiben längstens bis 22 Uhr offen. Am 24. Dezember können die Stände freiwillig von 9 bis 16 Uhr öffnen. Mehr dazu hier.