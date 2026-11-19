Auf dem Zürcher Sechseläutenplatz eröffnet am Donnerstag der neue Weihnachtsmarkt «Bellevue Noël». Seine Hauptattraktion ist ein begehbarer Adventskranz mit 40 Metern Durchmesser.

Darum gehts Der neue Weihnachtsmarkt «Bellevue Noël» eröffnet mit einem Riesen-Adventskranz am Donnerstag

Der Kranz ist 40 Meter breit und fünf Meter hoch, für die Plattform ist ein Zeitticket nötig

Am Donnerstag um 18 Uhr wird an der Bahnhofstrasse die Weihnachtsbeleuchtung «Lucy» eingeschaltet

Mattia Jutzeler Redaktor News

Mit einem Durchmesser von 40 Metern und einer Höhe von fünf Metern ist der Riesen-Adventskranz auf dem Sechseläutenplatz eines der Highlights der Stadtzürcher Weihnachtssaison 2026. Das beeindruckende Bauwerk ist die Hauptattraktion des neuen Weihnachtsmarkts «Bellevue Noël», der am Donnerstag eröffnet wird.

«Alle Weihnachtsmärkte sehen gleich aus. Wir wollen es anders machen», sagte Organisator Alex Ruf zur «NZZ». Der Adventskranz hat eine begehbare Plattform, auf der sich maximal 480 Personen gleichzeitig aufhalten dürfen. Wer rauf will, muss ein kostenloses Ticket für einen bestimmten Zeitraum buchen.

Auch Zürcher Weihnachtsklassiker am Start

Der Riesen-Adventskranz ergänzt das bereits bekannte Weihnachtsangebot der Stadt Zürich. Um 18 Uhr am Donnerstag wird an der Bahnhofstrasse wie jedes Jahr die berühmte Weihnachtsbeleuchtung «Lucy» eingeschaltet. Für Tausende Zuschauerinnen und Zuschauer ist es der symbolische Beginn der Weihnachtszeit. Viele Fans der «Lucy» reisen extra dafür nach Zürich.

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Neben dem «Bellevue Noël» bietet die Stadt zudem zahlreiche weitere Weihnachtsmärkte, etwa im Niederdorf, an der Europaallee oder in der Halle des Hauptbahnhofs. Auch auf dem Münsterhof laden Glühwein- und Schleckwarenstände zum Flanieren ein.

Auch wahre Zürcher Weihnachtsklassiker stehen in diesem Jahr wieder auf dem Programm, etwa der Singing Christmas Tree hinter der Bahnhofstrasse und das Samichlaus-Märlitram. Letzteres fährt eine 20-minütige Route vom Bellevue via Limmatquai und Central zur Bahnhofstrasse und wieder zurück zum Bellevue.