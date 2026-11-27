Für Reiseredaktor Christian Bauer liegt der Zauber der Weihnachtszeit in besinnlichen Stunden ohne Stress – umso verstörender findet er den Trend, dass Weihnachtsmärkte immer mehr zu Freizeitparks werden. Hier seine fünf No-Gos.

Christian Bauer Reise-Journalist

Berlin Weihnachtsstimmung mit freiem Fall

In Berlin beginnt Weihnachten bereits Ende Oktober. Zumindest an der Landsberger Allee im Stadtteil Lichtenberg, wo die «Lichtenberger Winterzeit» eher an einen Vergnügungspark als an einen Weihnachtsmarkt erinnert.

Rund 80 Fahrgeschäfte und Attraktionen sorgen für Action: darunter ein 45 Meter hohes Riesenrad, der 85 Meter hohe Freifallturm «Lion Tower» und ein Fahrgeschäft, das aussieht wie ein Roulettetisch. Besinnlichkeit sucht man hier garantiert vergebens – auch wenn die Webseite «weihnachtliche Atmosphäre» verspricht.

Immerhin: Der Weihnachtsjahrmarkt unterstützt mit verschiedenen Aktionen lokale Vereine und Initiativen und bietet einen kostenlosen Vormittag für eingeladene Menschen mit Behinderungen und ihre Begleitpersonen. Das ist zumindest weihnachtlicher Geist.

Datum: 31. Oktober bis 27. Dezember 2026

Ort: Landsberger Allee 300, Berlin-Lichtenberg

Die Alternative: Der Lucia-Weihnachtsmarkt in der Kulturbrauerei im Prenzlauer Berg findet in den romantischen Backsteinhöfen statt. Angelehnt ist der Weihnachtsmarkt an skandinavische Weihnachtsromantik. Passt. Im hohen Norden wohnt schliesslich der Weihnachtsmann.

Paris Kirmes im königlichen Garten

Der Jardin des Tuileries, die ehemalige Gartenanlage des königlichen Louvre, gehört wegen seiner Lage mitten im romantischen Paris zu den schönsten Gartenanlagen Europas – eigentlich die perfekte Voraussetzung für einen romantischen, magischen Weihnachtsmarkt. Nur hat «La Magie de Noël» nichts Zauberhaftes an sich.

Zwar finden sich zwischen dem Louvre und der Place de la Concorde zahlreiche Buden mit den typischen Weihnachtsmarktgeschenken und freilich auch allerlei französischen Leckereien, doch die eigentlichen Stars sind die Fahrgeschäfte: Geisterbahn, Autoscooter, Kettenkarussell. Da schlägt selbst die Mona Lisa, die aus dem nahen Louvre herüberschaut, die Hände vors Gesicht.

Datum: 14. November 2026 bis 3. Januar 2027

Ort: Jardin des Tuileries, Paris

Die Alternative: Der Weihnachtsmarkt am Square René Viviani gegenüber der wunderschönen Kathedrale Notre-Dame. Rund 40 Kunsthandwerker und Künstler verkaufen dort Schmuck, Keramik, Glasarbeiten und andere handgefertigte Produkte.

Edinburgh Chilbi statt Weihnachtszauber

Die Kulisse könnte kaum schöner sein: die mittelalterliche Altstadt von Edinburgh mit ihren verschachtelten Häusern und Türmen und dem mächtigen Schloss, das sich auf einem erloschenen Vulkan über die Stadt erhebt. Und, so erzählen es lokale Legenden, huscht der Poltergeist Bloody Mackenzie durch die Gegend, spukt der kopflose Trommler im Schloss und tanzen Feen auf den Hügeln.

Dazu kommt der winterliche Nebel: Edinburgh ist gemacht für Weihnachtserlebnisse mit einem besonders übernatürlichen Flair – stattdessen pflanzt die Stadt einen Weihnachtsmarkt unterhalb der Burg, der einer Chilbi beim Zürcher Knabenschiessen gleicht.

Datum: 14. November 2026 bis 3. Januar 2027

Ort: East Princes Street Gardens, Edinburgh

Die Alternative: Für einen besinnlichen Weihnachtsmarkt muss man die Grossstadt verlassen. Eine gute halbe Autostunde entfernt befindet sich das schlossartige Herrenhaus Hopetoun House, in dessen edlen Räumen an manchen Adventstagen ein Weihnachtsmarkt abgehalten wird.

Vigo Weihnachten mit zwölf Millionen Lichtern

In der galicischen Hafenstadt Vigo (Spanien) beginnt Weihnachten bereits im Juli. Dann werden die ersten Lichterketten installiert. Bei über 7000 Motiven auf rund 500 Strassen und Plätzen braucht die Dekoration schlichtweg etwas Zeit. Und was dann ab November funkelt, sprengt alle Dimensionen: Insgesamt leuchten in der Stadt über zwölf Millionen LED-Lämpchen in allen erdenklichen Farben.

In Vigo brüstet man sich damit, Weihnachten zu einem Spektakel zu machen – vielleicht sogar zur verrücktesten Adventsshow Europas. Dazu passt auch, dass in diesem Jahr zur Eröffnung eine Disney+-Parade durch die Innenstadt zog. Unter dem Lichtermeer finden sich ein Weihnachtsmarkt, Karussells, eine Kartbahn und weitere Vergnügungsgeschäfte.

Spanien ist sicherlich nicht als jenes Land bekannt, das für besonders besinnliche und innige Weihnachtsveranstaltungen steht – aber die Weihnachtsbeleuchtung in Vigo sprengt selbst für Spanien alle Rahmen.

Datum: Weihnachtsbeleuchtung funkelt seit dem 14. November 2026

Ort: Innenstadt von Vigo

Die Alternative: Der Weihnachtsmarkt im Stadtviertel O Calvario. Hier stehen kleine Holzhütten mit Kunsthandwerk, Weihnachtsgeschenken und kulinarischen Spezialitäten im Mittelpunkt.

Brüssel Weihnachten als Lichtshow

In Brüssel hat man die Weihnachtsshow (fast) ins Absurde gesteigert. Die belgische Hauptstadt ist ein Schmuckstück mit prächtigen historischen Bürgerhäusern und eleganten Palästen.Doch anstatt die Schönheit der Altstadt für sich wirken zu lassen, benutzt man die historischen Fassaden als Kulisse für eine Licht- und Musikshow.

Jeden Abend zwischen 18 und 22 Uhr wird der Hauptplatz, die Grand-Place, alle 20 Minuten für drei Minuten beschallt. Dazu kommen eine Eisbahn, Karussells und ein Riesenrad. Auch zwischen den rund 250 Markthütten, die sich auf mehrere Standorte verteilen, wird man angesichts des Spektakels kaum zur Ruhe kommen.

Datum: 27. November 2026 bis 3. Januar 2027

Ort: Grand-Place und weitere Plätze in der Brüsseler Innenstadt

Die Alternative: Rund 30 Zugminuten von Brüssel entfernt liegt die historische Stadt Mechelen, wo in der Altstadt ein besinnlicher Weihnachtsmarkt abgehalten wird. Dazu kommt «KerstmARTa», ein Kunstmarkt in einer ehemaligen Kirche, wo Malerei, Skulpturen und Fotografien angeboten werden.