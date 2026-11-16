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Adventszauber im Nachbarland
Das sind die schönsten Weihnachtsmärkte Deutschlands 2026

Nicht nur die Schweiz, auch unser Nachbarland ist gehörig in Weihnachtsstimmung: Glühwein und Lebkuchenduft duften, die Lichter funkeln – es ist die Zeit der Weihnachtsmärkte. Wir haben für euch die glitzerndsten und schönsten Märkte in Deutschland ausfindig gemacht.
Publiziert: vor 9 Minuten
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Der Dresdner Striezelmarkt zählt zu den ältesten und traditionsreichsten Weihnachtsmärkten Deutschlands.
Foto: Getty Images
Weisses Viereck
Christiane Binder

Woher kommt der Weihnachtsmarkt?

«Der Konsum-Rummel wird jedes Jahr schlimmer!» Die Klage über die angebliche Kommerzialisierung des Fests der Geburt Christi erklingt, alle Jahre wieder, mindestens seit 200 Jahren. Denn schon im 19. Jahrhundert war der Besuch eines Weihnachtsmarkts ein fröhlicher Familienevent, mit Lichterglanz und Körben voller Geschenke und Süss­waren. In dieser Zeit gab es schon ein städtisches Bürgertum, eine Mittelklasse, die über die Freizeit und das Geld verfügte, dem vorweihnachtlichen Shopping zu frönen.

In der Zeit davor, etwa seit 1300, waren die Vorläufer der heutigen Weihnachtsmärkte eher karge Veranstaltungen – viele dauerten bloss einen Tag – und die Händler boten Sachen für den täglichen Bedarf wie wollene Unterhosen, vor allem aber Fleisch. Im November, als das Vieh genug auf den Rippen hatte, wurde geschlachtet, und in der kalten Jahreszeit hatten die Leute, Marktbeschicker wie Kunden, mehr Zeit übrig – schliesslich lag die Feldarbeit jetzt brach.

Die schönsten Weihnachtmärkte in Deutschland 2026

WoWann
1Nürnberger Christkindlesmarkt27.11 - 24.12. 2026
2Stuttgarter Weihnachtsmarkt25.11 - 23.12.2026
3Striezelmarkt Dresden25.11 - 24.12.2026
4Weihnachtsmarkt Aachen20.11 - 23.12.2026
5Leipziger Weihnachtsmarkt24.11 - 23.12.2026
6Weihnachtsтzauber Gendarmenmarkt Berlin23.11 - 31.12.2026
7Weihnachtsmarkt in Bremen23.11 -23.12.2026
8Weihnachtsmarkt Erfurt24.11 - 22.12.2026
9Ludwigsburger Barock-Weihnachtsmarkt24.11 - 22.12.2026
10Christkindlmarkt in München20.11 - 24.12.2026
11Weihnachtsmarkt und Weihnachtswald Goslar25.11 - 30.12.2026
12Weihnachtsmarkt am Kölner Dom16.11 - 23.12.2026
13Weihnachtsmarkt Frankfurt am Main23.11 - 22.12.2026
14Esslinger Mittelalter- und Weihnachtsmarkt24.11 - 22.12.2026
15Lübecker Weihnachtsmarkt23.11 - 30.12.2026
16Stuttgarter Weihnachtsmarkt25.11 - 23.12.2026
17Weihnachtsmarkt Rathausmarkt Hamburg23.11 - 23.12.2026
18Rothenburger Reiterlesmarkt20.11 - 23.12.2026
19Heidelberger Weihnachtsmarkt23.11 - 22.12.2026
20Internationaler Weihnachtsmarkt Essen13.11 - 23.12.2026

Kinderspielzeug und Flitterkram werden Mode

Erst im 14. Jahrhundert erlaubte man daher allmählich auch Herstellern von weniger nützlichen Produkten, auf den Märkten Buden aufzustellen: Spielzeugmachern, Korbflechtern oder Zucker­bäckern. Verkäufer von Marroni, Nuss und Lebkuchen zogen nach und fanden eine begeisterte Kundschaft – ein Zeichen dafür, dass sich nun auch breitere Schichten etwas gönnen wollten und konnten.

Anfang des 17. Jahrhunderts kamen geschnitzte Weihnachtskrippen aus Italien auf, Verkaufshits wie die Zinnfiguren für Kinder, die jetzt total hip wurden. Die Bedenkenträger sahen das damals schon mit Unbehagen und geisselten den Trend, Christi Geburtswerk mit Flitterkram und Zuckerwerk zu entweihen. Doch verhallten ihre Rufe weitgehend ungehört – und das ist bis heute so geblieben.

Christkindlmarkt am Marienplatz - München

Eine stimmungsvollere Kulisse als der imposante Rathausturm lässt sich schwerlich vorstellen. Der grösste und älteste Christkindlmarkt in München wurde 1310 als Nikolaimarkt erstmals urkundlich erwähnt und gehört somit zu den ältesten Weihnachtsmärkten. Im Jahre 1806 wurde der Nikolaimarkt in Christmarkt umbenannt. Seit 1972 hat der Markt nach mehrmaligen Standortwechseln seinen Stammplatz am Marienplatz gefunden. Im Laufe der letzten Jahre ist die Veranstaltungsfläche erheblich ausgedehnt worden. Mit seinen etwa 140 Marktständen freut er sich heute auf rund drei Millionen Besucher aus aller Welt. Neben dem umfangreichen kulinarischen Angebot gehört zu seinen Attraktionen der fast 30 Meter hohe Christbaum mit rund 2.500 Lichtern, der jedes Jahr von einer anderen Ortschaft gespendet wird.

«Strezelmarkt» in Dresden

1434 zum ersten Mal als «Strezelmarkt» erwähnt, schmückt sich der Dresdner Markt mit dem Titel «ältester Weihnachtsmarkt Deutschlands». Um 1500 wurden hier erstmals «Christbrote uff Weihnachten» an die ­Bürger verkauft. Der weltberühmte Dresdner Christstollen verdankt seine mürbe Konsistenz dem Papst Innozenz VIII. (1432–1492). Zu seiner Zeit galt das kirchliche Verbot, vor Weihnachten – aus Fastenzeitgründen – in Backwerken Butter zu verarbeiten. Der Kurfürst Ernst von Sachsen und sein Bruder Albrecht baten den Heiligen Vater, das noch mal zu überdenken. Tatsächlich hob er 1491 das Butter-Verbot auf – allerdings gegen Zahlung eines kleinen Butter-Ablasses an die Kirche. Der echte Stollen trägt heute ein Siegel, denn es versuchen sich auch viele Nachahmer daran. Ansonsten ist der Markt bekannt für Weihnachtskunsthandwerk aus dem Fichtelgebirge.

Weihnachten in Nürnberg

Kein Plastik-Tannreis und keine falschen Chläuse, keine Buden im Chalet-Stil, keine Endlosschleifen-Beschallung mit Weihnachtsliedgut – die Stadt­verantwortlichen von Nürnberg halten auf Tradi­tion und verbieten jeglichen modernen Tand. Dem Angebot kommt das zugute. Bis heute basteln alte Heimarbeiterinnen im Sommer Zwetschgenmännle und Rauschgoldengel, die dann auf dem Christkindlesmarkt ihre Käufer finden. Die Umgebung ist so altfränkisch, wie sie nur sein kann, unendlich viel krummes Fachwerk mit Butzenscheiben, und in Gasthäusern sitzen sie dicht gedrängt und schmausen Fränkischen Sauerbraten und würzige Nürnberger Bratwürstle, im Sechserpack serviert. Der Markt war anno 1628 mit 150 Buden schon gross. Heute sind es mit mit etwa 200 gar nicht so viel mehr. Attraktionen sind der separate Kinder-Teil und der internationale Bereich mit Spezialitäten aus der ganzen Welt.

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Viele Pisten wegen Schneemangel zu – trotzdem kein Rabatt
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Luzern im Weihnachtszauber
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Im Santa Claus Village in Rovaniemi im finnischen Lappland lebt der Samichlaus – ein Weihnachts-Disneyland.
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