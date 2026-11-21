Glühwein, Lichterglanz und winterliche Kulissen: Eine Auswertung der vergangenen Winter zeigt, an welchen Schweizer Orten die Aussichten auf Schnee besonders vielversprechend sind. Dabei gibt es auch einige Überraschungen.

Darum gehts Christmas Wanders vergleicht die Schneeverhältnisse von 21 Wintern mit den Weihnachtsmärkten 2026

Einsiedeln führt mit 64 Prozent Schneewahrscheinlichkeit vor St. Gallen mit 56 und Bern mit 38

In Zürich beträgt die Schneechance 30 Prozent, in Luzern 27, in Basel 18 und in Genf 16 Prozent

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

Ein Weihnachtsmarkt mit einer dicken Schneedecke: So stellen sich viele die perfekte Adventszeit vor. Doch wo in der Schweiz stehen die Chancen am besten, einen solchen Weihnachtsmarkt zu erleben? Eine Auswertung des Reiseportals «Christmas Wanders» vergleicht die Schneeverhältnisse der vergangenen 21 Winter mit den Marktdaten von 2026. Das Resultat: Einsiedeln SZ schwingt klar obenaus – in den grossen Städten sieht es dagegen mau aus.

1. Einsiedeln SZ: 64 Prozent

Wer weisse Weihnachten sucht, fährt am besten ins Schwyzer Klosterdorf. An einem Marktwochenende liegt die Schneewahrscheinlichkeit dort bei satten 64 Prozent. Vom 27. November bis zum 6. Dezember reihen sich rund 140 Stände entlang der Hauptstrasse bis auf den Klosterplatz. Zu sehen gibt es eine grosse Weihnachtsbeleuchtung vor dem Kloster sowie regionale Spezialitäten und Kunsthandwerk.

2. St. Gallen: 56 Prozent

Auch St. Gallen hat gute Karten für eine weisse Adventszeit: Die Schneewahrscheinlichkeit liegt bei 56 Prozent. Über der Altstadt leuchten rund 700 Weihnachtssterne. An den Ständen verkaufen Händler vom 26. November bis zum 24. Dezember neben Weihnachtsartikeln auch handgemachte Produkte und regionale Spezialitäten. Zudem lässt sich der Besuch mit einem Abstecher in die Stiftsbibliothek verbinden.

3. Bern: 38 Prozent

In der Bundesstadt liegt die Schneewahrscheinlichkeit bei 38 Prozent. Bern bietet gleich mehrere Märkte vom 28. November bis zum 23. Dezember: Auf dem Münsterplatz stehen Kunsthandwerk und handgefertigte Produkte im Fokus. Der Markt auf dem Waisenhausplatz ist grösser und punktet mit einem breiten Angebot an Geschenken und Verpflegung. Auf der Kleinen Schanze lockt der Sternenmarkt mit Foodständen und Designprodukten.

4. Zürich: 30 Prozent

In Zürich liegt die Chance auf einen verschneiten Bummel bei 30 Prozent. Dafür ist die Auswahl gross: Der Christkindlimarkt im Hauptbahnhof (19. November bis 23. Dezember) gehört zu den grössten überdachten Weihnachtsmärkten Europas – mit einem grossen mit Swarovski-Kristallen geschmückten Baum als Blickfang. Und am Sechseläutenplatz lohnt sich auch ein Besuch ohne Schnee: Seit Donnerstag kann man den neuen Weihnachtsmarkt Bellevue Noël besichtigen. Seine Hauptattraktion ist ein begehbarer Adventskranz mit 40 Metern Durchmesser.

5. Luzern: 27 Prozent

In Luzern beträgt die Schneewahrscheinlichkeit 27 Prozent. Der Weihnachtsmarkt auf dem Franziskanerplatz ist für seine grosse Adventskranz-Installation bekannt. An den Ständen gibt es vom 3. bis zum 20. Dezember Kunsthandwerk, Dekoration und kulinarische Spezialitäten. Im Kanton Luzern lädt auch der Weihnachtsmarkt in der Altstadt von Willisau zum Bummeln ein.

6. Montreux 22 Prozent

Mit einer Schneewahrscheinlichkeit von 22 Prozent landet Montreux im hinteren Mittelfeld. Der Weihnachtsmarkt Montreux Noël erstreckt sich vom 20. November bis zum 24. Dezember entlang der Seepromenade und bietet über 170 dekorierte Chalets mit Kunsthandwerk, Geschenkideen und regionalen Spezialitäten. Zu den Highlights gehören das fliegende Weihnachtsmann-Erlebnis über dem Genfersee und das Weihnachtsdorf auf den Rochers-de-Naye.

7. Basel: 18 Prozent

Am Rheinknie liegt die Schneechance bei nur 18 Prozent. Dafür gehört der Weihnachtsmarkt auf dem Barfüsserplatz und dem Münsterplatz zu den grössten und bekanntesten der Schweiz. Auf dem Münsterplatz verkaufen Händler vom 26. November bis zum 23. Dezember regionales Kunsthandwerk, Weihnachtsdeko und Basler Spezialitäten rund um den grossen Weihnachtsbaum. Vergangenes Jahr kürte der US-Sender CNN den Markt zum zweitschönsten Christkindlimarkt der Welt – nur Wien schnitt besser ab.

8. Genf: 16 Prozent

Das Schlusslicht unter den untersuchten Orten bildet Genf mit einer Schneewahrscheinlichkeit von 16 Prozent. Beim Weihnachtsmarkt Noël au Quai stehen die Chalets vom 19. November bis zum 24. Dezember direkt am Genfersee. Neben Kunsthandwerk und Geschenkideen gibt es Essensstände mit Raclette, Streetfood und süssen Leckereien direkt am Wasser.