Ukrainische Seedrohnen haben vor Libyen russische Schiffe ausser Gefecht gesetzt. Für den Angriff kamen offenbar sieben Drohnen plus ein Mutterschiff zum Einsatz.

Darum gehts Drohnen trafen vor Bengasi den russischen Frachter «Angara» und das Kriegsschiff «Merkuri»

Die «Merkuri» sank, für den Angriff kamen laut Berichten sieben ukrainische Seedrohnen zum Einsatz

Der ukrainische Geheimdienst nennt ein Mutterschiff als Startort, ostlibysche Militärs eine Basis

Janine Enderli Redaktorin News

Ein spektakulärer Angriff auf russische Schiffe vor der libyschen Küste hat am Wochenende für Aufsehen gesorgt. 2200 Kilometer von Kiew entfernt haben die Ukrainer einen Drohnenangriff vor der Küste Bengasis durchgeführt und damit sowohl das russische Kriegsschiff «Merkuri» als auch den Frachter «Angara» ausser Gefecht gesetzt. «Merkuri» liegt mittlerweile unter Wasser. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski bestätigte den Angriff.

Nun werden neue Details zu dem Grossangriff bekannt. Mit insgesamt sieben Marinedrohnen sollen die Ukrainer bei Bengasi zugeschlagen haben.

Waren es «Sea-Baby-Drohnen»?

Laut dem Marineexperten H. I. Sutton handelt es sich um eine Variante der Sargan-3000-Serie, bekannt als Sea Baby-II, ein typisches Modell der ukrainischen Geheimdiensteinheit SBU, wie er in seinem Blog «Covert Shores» schreibt. Die eingesetzten Oberflächendrohnen sind unbemannte, ferngesteuerte Boote, die auf der Wasseroberfläche operieren. Im Gegensatz zu Luftdrohnen fliegen sie nicht über ihre Ziele hinweg, sondern steuern direkt auf die Schiffsrümpfe zu.

0:16 Video zeigt Explosion: Hier geht das Schiff in einem grossen Feuerball auf

Ausgestattet sind sie mit einer Sprengladung und gesteuert werden sie entweder manuell durch einen Operator oder teilweise autonom durch einen Bordcomputer.

Neue Kriegsdynamik

Die Herkunft der Drohnen gibt jedoch Rätsel auf. Während der ukrainische Geheimdienst SBU erklärte, dass die Drohnen von einem Mutterschiff aus gestartet worden seien, gaben zwei Militärbeamte aus Ostlibyen gegenüber der Nachrichtenagentur Associated Press (AP) an, die Drohnen seien von einer Basis in Westlibyen gestartet, auf der sich ukrainische Kräfte aufhalten. Bereits im April 2026 hatte das französische Radio RFI berichtet, die Ukraine betreibe mindestens eine Militärbasis im Westen Libyens und greife von dort aus russische Schiffe an. Das Problem: Die Angaben aus Libyen sind extrem schwierig zu verifizieren. Die mit Russland verbündete ostlibysche LNA unter Kommandant Chalifa Haftar konkurriert mit der Regierung in Tripolis.

Das US-amerikanische Fachportal «The War Zone» hält die ukrainische Darstellung für plausibel. Die Version der Ereignisse, die der ukrainische Geheimdienst verbreitet, sei wahrscheinlich, eine gezielte Irreführung aber nicht ausgeschlossen.

Verschiedene Taktiken kommen infrage

Tatsächlich veröffentlichen Geheimdienste solche Videos selten allein aus Gründen der Transparenz – eine falsche Fährte könnte etwa dazu dienen, echte Startbasen an Land zu schützen oder Moskaus Marine im gesamten Mittelmeer nervös zu machen.

Unwahrscheinlich ist hingegen ein Start von der ukrainischen Küste aus. Laut «The War Zone» liegt Bengasi rund 2100 Kilometer vom nächsten möglichen Startpunkt entfernt.

Bereits in der Vergangenheit kam es mutmasslich zu Angriffen auf russische Schiffe im Mittelmeer: