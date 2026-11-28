Donald Trump (80) muss es seltsam vorgekommen sein, als er Mitte der Woche der traditionellen Verpflichtung eines jeden US-Präsidenten an Thanksgiving nachkam und im Garten des Weissen Hauses zwei Truthähne begnadigte. «Freedom» und «Feathers» reisten weiter ins Freilaufgehege statt zum Schlachthof. Zurück blieb Trump, ab dem 3. Januar selbst zum Vogel-Dasein verdammt – allerdings nicht als begnadigter Truthahn, sondern als politisch «lahme Ente», die auf wenig bis gar keine Gnade hoffen darf.

Doch anders als viele «Lame Duck»-Präsidenten, die die zweite Hälfte ihrer Amtszeit mit gegnerischen Mehrheiten im US-Parlament klarkommen mussten, hat sich Trump für seine restliche Zeit im mächtigsten Amt der Welt viel vorgenommen. Macht abgeben? Nichts da! Mit umstrittenen Entscheidungen und überraschenden Allianzen will er bis zum letzten Tag ungebremst durchregieren.

Begnadigungen: Jeder Präsident hat das Recht, Urteile aufzuheben und selbst Schwerkriminelle aus dem Knast zu holen. Fragwürdige Blankoscheine sind keine Seltenheit. So holte Bill Clinton einst seinen wegen Drogendeals hinter Gittern sitzenden Halbbruder Roger aus dem Gefängnis. Und Joe Biden beendete mit einem Gnadenentscheid die strafrechtlichen Untersuchungen gegen seinen Sohn Hunter.

Trump dürfte noch weitergehen. Das zeigt seine Begnadigung von mehr als 1500 Rebellen vom 6. Januar, die wegen ihrer gewaltsamen Revolte zu teils langjährigen Haftstrafen verurteilt worden waren und dank Trump jetzt wieder auf freiem Fuss stehen. 96 Prozent der Trump-Begnadigungen entsprechen laut einer Untersuchung von Reuters nicht den von der US-Justiz gesetzten Standards für vorzeitige Haftentlassungen. Umstritten ist, ob Trump sich letztlich gar selbst präventiv vor allen zukünftigen Strafuntersuchungen begnadigen lassen könnte.

Duschbrausen und Strafzölle

Verhandlungen: Mit wem die USA worüber verhandeln, obliegt der Entscheidung des Präsidenten. Insbesondere mit Blick auf den Krieg in der Ukraine heisst das: Dem Republikaner Trump kann die demokratische Parlamentsmehrheit egal sein. Er kann weiter darauf hoffen, den ultimativen Friedensdeal hinzukriegen. Dazu müsste aber entweder die Ukraine militärisch kollabieren, oder aber Trump sich endlich einen Schups geben und mit seinem verbrecherischen «Freund» Wladimir Putin (74) brechen.

Dekrete, Dekrete, Dekrete: Sie sind der politische Booster für jeden US-Präsidenten. Wenn der gesetzgeberische Prozess im Kongress mal wieder harzt, lässt sich mit den präsidialen Verfügungen («executive actions») kurz mal ein bisschen Staub aufwirbeln, der sich dann wegen gerichtlicher Blockaden oder parlamentarischer Gegenrede oft rasch wieder legt. Trump ist Rekordmeister im Dekrete-Unterzeichnen.

Kein US-Präsident vor ihm hat das in so hohem Rhythmus gemacht. Unter seinen bislang 531 Verfügungen finden sich Kuriositäten wie das Dekret «Menschen über Fische stellen», mit dem er sich gegen neue Gewässerschutzmassnahmen in Kalifornien wehrte. Oder das Dekret, mit dem der US-Präsident den Mindestwasserdruck aus Duschbrausen in Amerika festlegen wollte. Oder der Beschluss, den Golf von Mexiko in Golf von Amerika umzubenennen. Was für Kuriositäten dem Commander-in-Chief in seinen beiden «Lame Duck»-Jahren noch so einfallen werden?

Privatwirtschaft: Die Wiedereinsetzung von Nvidia-Chef Jensen Huang (63), der nach mehreren heiklen Affären u. a. mit einer mutmasslichen chinesischen Spionin seinen Posten beim Chips-Giganten räumen musste, zeigt: Trump hat nach wie vor viel Einfluss auf die Entscheidungen gewichtiger US-Firmen. Laut eigenen Angaben war es Trump höchstpersönlich, der mit seinem Anruf beim Nvidia-Verwaltungsrat Huangs Rückkehr erst möglich gemacht hatte.

Als US-Präsident ist er mitbestimmend bei der Vergabe von Exportlizenzen und kann mit kreativem Rückgriff auf uralte US-Gesetze selbst neue Strafzölle auf bestimmte Güter rechtfertigen. Gerade diese Woche hat er neue Zölle angekündigt, über die die USA Ende Januar final befinden wollen. Die Schweiz müsste mit bis zu 15 Prozent Strafzöllen auf ihre Exporte in die USA rechnen. Mit solcherlei Spielereien zeigt Trump: Auch als «Lame Duck» bleiben seine wirtschaftspolitischen Krallen weit ausgefahren.

Spannt Trump mit linkem El Sayed zusammen?

Bauprojekte: Kaum mehr zu stoppen sein wird Trumps Ballsaal. Der New Yorker Ex-Tycoon will den 600-Millionen-Dollar-Bau 2028 mit einer gigantischen Party einweihen lassen. So viel Kritik seine Gegner auch üben mögen: Der versailleseske Bau wird als trumpsches Mahnmal stehen bleiben – und von kommenden Generationen vielleicht sogar als angemessene Erweiterung des Weissen Hauses geschätzt werden.

Symbolische Denkmale setzen könnte sich Trump mit einzelnen nach ihm benannten Gesetzen, etwa der «TrumpCare». Ausgerechnet Abdul El Sayed (42), der strittige neue demokratische Senator aus Michigan, hat die an sich linke Idee einer staatlichen Krankenkasse für alle Amerikaner ins Spiel gebracht und vorgeschlagen, man könne die gerne auch nach dem US-Präsidenten benennen. Trump biss an und will El Sayed bald treffen, um Details zu besprechen.

Personalentscheide: Mit der Ernennung des Hardliners Stephen Miller (41) zum neuen Stabschef macht Trump über all das hinweg klar, dass er sich keinen Millimeter auf die Demokraten zubewegen will. Miller, der die gemässigte Susie Wiles (69) ersetzt, arbeitet seit Monaten an einem Plan, wie Trump mit dem vorhandenen Budget und seinen Dekreten maximale Effekte etwa bei der Migrationspolitik erreichen könnte.

Millers Einsetzung allein zeigt: Trumps Präsidentschaft wird nicht leise abebben, sondern noch einmal heftig aufschäumen, bevor sich die MAGA-Flut im Januar 2029 zwangsläufig von den amerikanischen Gestaden zurückziehen wird. Was von ihr bleiben und wer schliesslich als neuer mächtiger Phönix aus diesem Sumpf entsteigen wird: Darüber wird sich Amerika – wohl unter genüsslichem Zutun von Donald Trump – die kommenden zwei Jahre heftig streiten.