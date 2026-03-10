Ein Instagram-Video von McDonald's-Boss Chris Kempczinski entfacht die alte Rivalität mit Burger King neu. Der Mini-Biss in den Big-Arch-Burger löst Spott aus und ist für die Konkurrenz ein gefundenes Fressen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft McDonald's-CEO bewirbt neuen Big-Arch-Burger, sorgt mit Mini-Bissen für Spott

Burger King macht sich öffentlich über McDonald's lustig

Auch weitere Unternehmen ziehen mit War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nikolina Pantic Projektmanagerin

Die Fast-Food-Ketten Burger King und McDonald's sind in aller Munde. Diesmal nicht wegen der Burger und Pommes, sondern wegen eines neuen Videos, dass der McDonald's-CEO Chris Kempczinski (57) auf seinem Instagram-Kanal hochgeladen hat. Im Video bewirbt er den neuen Big-Arch-Burger in einem sogenannten «Taste Test», also einem Geschmackstest. Was ein beliebter Marketing-Gag ist auf TikTok und Instagram, sorgte für mächtig «Beef» zwischen den beiden Fast-Food-Giganten und gibt dem Rivalen Burger King neuen Stoff für Sticheleien.

Grund dafür liefert Kempczinskis Auftritt. Der McDonalds-CEO stellt den neuen Burger für den US-Markt vor und lobt diesen reichlich: «Das Produkt haben wir bereits in Deutschland, Portugal und Kanada getestet. Ich liebe es, es ist so gut», schwärmt er im Video, bevor er einen ganz kleinen Bissen vom Burger nimmt.

Ein Auftritt, der für viel Gespött sorgt

Obwohl der Clip das neue Angebot der Kette bewerben sollte, erntete er viel Spott. In der Kommentarspalte trifft man vermehrt auf Konkurrenten und Hater, die die Gunst der Stunde nutzen. «Ist der grosse Bissen im selben Raum wie wir?», kommentiert Wingstop Canada. «In diesem Video wurde keine einzige Kalorie konsumiert», macht sich ein Bauunternehmen über das Video lustig.

Einer, der es besonders auf die Spitze treibt, ist der Konkurrent Burger King. Als Antwort auf den Mini-Bissen veröffentlicht der Burger-Gigant ein Video des CEO Tom Curtis, wie er genüsslich in den Whopper-Burger beisst. Gemäss Anfrage von «NBC News» bei Burger King hat das von ihnen veröffentlichte Video keinen Zusammenhang mit jenem von McDonald's.

1:24 «Fehlt nur eine Serviette»: Burger-King-CEO beisst genüsslich in Whopper-Burger

Auch weitere Unternehmen springen drauf

Auch die amerikanische Fast-Food-Kette Wendy’s mischt mit. Auf ihrem Instagram-Kanal rufen sie gleich zu einem Wettbewerb auf, in dem sie einen neuen obersten Burger-Tester suchen: «Unsere erste Bewerbung für den Chief Tasting Officer ist da – und sagen wir es so: Die Messlatte liegt ziemlich niedrig. Bewirb dich jetzt und mach dein Video zu mehr als nur einem McNibble.»

INSTAGRAM

Obwohl die Reaktionen den gelben Burgergiganten in die Mangel nehmen, zeigt sich dieser von seiner humorvollen Seite. In einem weiteren Instagram-Post ruft McDonald's seine Fans dazu auf, einen Bissen von seinem neuen Burger zu nehmen. Mit der Bildunterschrift «Wir können es nicht glauben, dass dieser Post genehmigt wurde», macht sich das Unternehmen über sich selbst lustig.