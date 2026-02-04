DE
FR
Abonnieren

Leser kritisieren Ladenschliessung
«Gegen Giganten wie McDonald's bleibt man auf der Strecke»

Das Fricktalcenter macht den Klein-Preis-Shop dicht. Grund dafür ist eine McDonald's-Filiale mit Drive-In, die stattdessen an den Standort kommen soll. Nebst dem Besitzer und den Verkäuferinnen des Ladens ist auch unsere Community empört.
Publiziert: vor 55 Minuten
|
Aktualisiert: vor 54 Minuten
Kommentieren
1/14
Drei Läden im Fricktalcenter müssen zittern: Es ist unklar, ob der Klein-Preis-Shop im Einkaufszentrum bleiben dürfen.
Foto: Riccarda Campell

Darum gehts

  • McDonald's ersetzt 1, 2, 3 Klein-Preis-Shop bis September 2026 im Fricktalcenter
  • Shop bestand 20 Jahre, Mietvertrag nicht verlängert, Räumung bis September 2026
  • Viele Stammkunden und Leser kritisieren Entscheidung der Gebäudeverwaltung scharf
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Alessandro_Kälin_Praktikant Community_Blick_1-Bearbeitet.jpg
Alessandro KälinRedaktor Community

Bald gibt es im Fricktalcenter Hamburger anstelle von Bastel- oder Geschenkartikeln. Der Mietvertrag des 1, 2, 3 Klein-Preis-Shops wurde nach ganzen 20 Jahren nicht erneuert. Stattdessen plant das Einkaufszentrum eine McDonald's-Filiale. Bis Ende September 2026 muss die Ladenfläche geräumt werden. Die Mode-Boutique Vida und ein asiatischer Imbiss könnten ebenfalls betroffen sein.

Für Ferhat Teke (40), Geschäftsführer des 1, 2, 3 Klein-Preis-Shops, ist es ein herber Rückschlag: «Wir haben viele Stammkunden, die regelmässig zu uns kommen. Für diese ist es ein grosser Einschnitt.» In der Blick-Community stellen sich viele auf die Seite des Shopbesitzers.

«Warum werden Existenzen zerstört?»

Die meisten Leserinnen und Leser sind aufgebracht über den Entscheid der Gebäudeverwaltung. Elisabeth Barbara Zürcher kritisiert diese stark: «Langjährige Mieter, die ein tolles Konzept haben und wo Menschen gerne hingehen, vor die Tür zu setzen, ist einfach nur beschämend.» McDonald's-Standorte habe es mehr als genügend in der ganzen Schweiz. Auch Markus Bachmann kommentiert: «Als ob es nicht schon in jedem zweiten Kaff so einen Laden gäbe.»

Als Kunde bedauert Reinhard Deiss den Wechsel ebenso: «Ich wünsche mir sehr, dass viele den McDonald's meiden und er früher oder später vom Center wieder verschwindet.» Nicole Müller fragt sich: «Warum werden Existenzen zerstört, anstatt Platz zu schaffen? Wer muss als Nächstes gehen? Steht doch meistens noch ein Burger King in der Nähe vom McDonald's.»

Mehr Fast Food Geschichten
«Wir haben 20 Jahre lang hier unsere Existenz aufgebaut – und müssen nun den Amis weichen!»
Kündigung nach 20 Jahren
«Haben Existenz aufgebaut – nun müssen wir den Amis weichen!»
Falsche Burger-King-Filiale täuscht Restaurantgäste
Was ist da los?
Falsche Burger-King-Filiale täuscht Restaurantgäste
Warum in Japan an Weihnachten alle bei KFC futtern
Was für ein Brauch!
Warum in Japan an Weihnachten alle bei KFC futtern
Neue Fett-weg-Spritzen bedrohen McDonald’s und Pepsi
Dafür profitieren Airlines
Neue Fett-weg-Spritzen bedrohen McDonald’s und Pepsi

Albi Wyss schliesst sich an: «Mal wieder typisch. Hauptsache, die Kohle stimmt für die Verwaltung und den Besitzer.» 

«Wirtschaftlich alles nachvollziehbar»

Für andere ist der Wechsel wenig überraschend. Lorenz Meier kommentiert: «Der Grössere verdrängt den Kleineren, weil er mehr bezahlen kann. Schade, aber das ist eben der Markt.» Severin Huber kommt zu einem ähnlichen Schluss: «Da ist natürlich wesentlich mehr Miete zu holen für die Eigentümer.» Zusätzlich werde die Frequenz des gesamten Centers sicher erhöht. Er fügt an: «Wirtschaftlich alles nachvollziehbar, aber natürlich tragisch für die aktuellen Mieter!»

Urs Morgenthaler hebt zudem pragmatisch hervor: «Wenn ein solches Center bestehen will, braucht es Publikumsmagnete. Fürs Fricktal mit sinkender Relevanz besonders wichtig.» Esther Bolzon stimmt zu: Diese Einkaufszentren sind so einfach nicht mehr attraktiv, weil überall dieselben Geschäfte stehen. Deswegen der Wechsel.»

Die ausbleibende Mietverlängerung sehen somit einige als natürliche Entwicklung. Lena Misteli schreibt: «Jeder Mietvertrag hat ein Anfang und ein Ende. Das muss man akzeptieren.» Louis Golay stimmt zu: «Das ist das Risiko, wenn man keine längerfristigen Mietverträge hat. Bestenfalls erreicht man Erstreckungsfristen, aber gegen Giganten wie McDonald's bleibt man früher oder später auf der Strecke.»

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen