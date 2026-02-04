Das Fricktalcenter macht den Klein-Preis-Shop dicht. Grund dafür ist eine McDonald's-Filiale mit Drive-In, die stattdessen an den Standort kommen soll. Nebst dem Besitzer und den Verkäuferinnen des Ladens ist auch unsere Community empört.

Darum gehts McDonald's ersetzt 1, 2, 3 Klein-Preis-Shop bis September 2026 im Fricktalcenter

Shop bestand 20 Jahre, Mietvertrag nicht verlängert, Räumung bis September 2026

Viele Stammkunden und Leser kritisieren Entscheidung der Gebäudeverwaltung scharf Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Alessandro Kälin Redaktor Community

Bald gibt es im Fricktalcenter Hamburger anstelle von Bastel- oder Geschenkartikeln. Der Mietvertrag des 1, 2, 3 Klein-Preis-Shops wurde nach ganzen 20 Jahren nicht erneuert. Stattdessen plant das Einkaufszentrum eine McDonald's-Filiale. Bis Ende September 2026 muss die Ladenfläche geräumt werden. Die Mode-Boutique Vida und ein asiatischer Imbiss könnten ebenfalls betroffen sein.

Für Ferhat Teke (40), Geschäftsführer des 1, 2, 3 Klein-Preis-Shops, ist es ein herber Rückschlag: «Wir haben viele Stammkunden, die regelmässig zu uns kommen. Für diese ist es ein grosser Einschnitt.» In der Blick-Community stellen sich viele auf die Seite des Shopbesitzers.

«Warum werden Existenzen zerstört?»

Die meisten Leserinnen und Leser sind aufgebracht über den Entscheid der Gebäudeverwaltung. Elisabeth Barbara Zürcher kritisiert diese stark: «Langjährige Mieter, die ein tolles Konzept haben und wo Menschen gerne hingehen, vor die Tür zu setzen, ist einfach nur beschämend.» McDonald's-Standorte habe es mehr als genügend in der ganzen Schweiz. Auch Markus Bachmann kommentiert: «Als ob es nicht schon in jedem zweiten Kaff so einen Laden gäbe.»

Als Kunde bedauert Reinhard Deiss den Wechsel ebenso: «Ich wünsche mir sehr, dass viele den McDonald's meiden und er früher oder später vom Center wieder verschwindet.» Nicole Müller fragt sich: «Warum werden Existenzen zerstört, anstatt Platz zu schaffen? Wer muss als Nächstes gehen? Steht doch meistens noch ein Burger King in der Nähe vom McDonald's.»

Albi Wyss schliesst sich an: «Mal wieder typisch. Hauptsache, die Kohle stimmt für die Verwaltung und den Besitzer.»

«Wirtschaftlich alles nachvollziehbar»

Für andere ist der Wechsel wenig überraschend. Lorenz Meier kommentiert: «Der Grössere verdrängt den Kleineren, weil er mehr bezahlen kann. Schade, aber das ist eben der Markt.» Severin Huber kommt zu einem ähnlichen Schluss: «Da ist natürlich wesentlich mehr Miete zu holen für die Eigentümer.» Zusätzlich werde die Frequenz des gesamten Centers sicher erhöht. Er fügt an: «Wirtschaftlich alles nachvollziehbar, aber natürlich tragisch für die aktuellen Mieter!»

Urs Morgenthaler hebt zudem pragmatisch hervor: «Wenn ein solches Center bestehen will, braucht es Publikumsmagnete. Fürs Fricktal mit sinkender Relevanz besonders wichtig.» Esther Bolzon stimmt zu: Diese Einkaufszentren sind so einfach nicht mehr attraktiv, weil überall dieselben Geschäfte stehen. Deswegen der Wechsel.»

Die ausbleibende Mietverlängerung sehen somit einige als natürliche Entwicklung. Lena Misteli schreibt: «Jeder Mietvertrag hat ein Anfang und ein Ende. Das muss man akzeptieren.» Louis Golay stimmt zu: «Das ist das Risiko, wenn man keine längerfristigen Mietverträge hat. Bestenfalls erreicht man Erstreckungsfristen, aber gegen Giganten wie McDonald's bleibt man früher oder später auf der Strecke.»