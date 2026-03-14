Anfang Februar entdeckte ein Gast einen Mikrochip in seiner Mahlzeit der städtischen Suppenküche der türkischen Stadt Mersin. Ermittlungen ergaben, dass es sich um Fleisch eines Rennpferds handelte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Rennpferd Smart Latch wurde nach Verletzung illegal geschlachtet statt vermittelt

Mikrochip im Fleisch deckte Skandal in türkischer Suppenküche auf

Seit 4. Februar 2026 verlangt Mersin Laboranalysen für Fleischlieferungen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Angela Rosser Journalistin News

Wenn sich Rennpferde verletzten und im Sport nicht mehr eingesetzt werden können, kommen sie meistens auf einen Gnaden- oder Reiterhof. Dort dürfen sie in Ruhe weiterleben. So hätte es eigentlich auch Smart Latch ergehen sollen.

Die vierjährige Vollblutstute verletzte sich bei einem Rennen am Bein. Die Karriere des Tiers war somit beendet. Der Besitzer, Suat Topcu beschloss, das Tier kostenlos an einen Verein abzugeben, wo Kinder reiten lernen, wie «Turkiyetoday» schreibt.

Schlacht- statt Reiterhof

Ein Pferdetransporter sollte das Tier zu seinem neuen Zuhause bringen. Erreicht hat das Ross sein Ziel nie. Wo die Stute stattdessen gelandet ist, schockiert die gesamte Pferdesportgemeinde. Sie wurde illegal geschlachtet und ihr Fleisch als Rindfleisch deklariert in den Handel gebracht. Dieses gelangte schliesslich über einen Lieferanten in die städtische Suppenküche von Mersin.

Aufgeflogen ist der Fleisch-Bschiss wegen eines Mikrochips. Ein Gast der Suppenküche fand diesen in seinem Essen. Nach einer DNA-Analyse kam heraus, dass es sich um Fleisch eines Einhuftiers handelte.

Chips zur Dokumentation von Gesundheit und Erfolgen

Die Generaldirektion für Lebensmittel konnte feststellen, dass es sich um einen Chip der Pferderennbahn handelt. Alle Rennpferde in der Türkei tragen diese Chips, um ihre Gesundheit und Renngeschichte zu dokumentieren.

Die Stadtverwaltung verteidigte ihre Einkaufspraxis, die durch öffentliche Ausschreibungen und veterinärmedizinische Aufsicht geregelt sei. Seit dem 4. Februar 2026 fordern sie zusätzliche Laboranalysen für jede Fleischlieferung. Die Bevölkerung von Mersin ist entsetzt, und die Behörden ermitteln nun gegen die Täter, die das Pferd umgeleitet und das Fleisch falsch deklariert haben.

Pferdefleisch-Skandal erreichte auch die Schweiz

Die Geschichte erinnert entfernt an den Pferdefleisch-Skandal aus dem Jahr 2013. In mehreren Fertigprodukten, die als Rindfleisch deklariert waren, wurde Pferdefleisch nachgewiesen. Unter anderem auch in der «Lasagne verdi alla bolognese» von Coop.

Aufgeflogen ist der Schwindel durch Kontrollen in Europa woraufhin auch hierzulande Produkte überprüft und teilweise aus dem Verkauf genommen wurden.

Strengere Kontrollen und mehr Aufmerksamkeit

Die Ursache war ein Betrug in der internationalen Lieferkette. Fleisch aus Osteuropa gelangte über Zwischenhändler in Verarbeitungsbetriebe und wurde dort als Rindfleisch umdeklariert, weil Pferdefleisch deutlich billiger ist.

In der Schweiz reagierten Behörden und Detailhändler rasch. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) ordnete zusätzliche Kontrollen an, während Händler wie Coop und Migros betroffene Produkte vorsorglich zurückzogen. Gesundheitsrisiken wurden zwar als gering eingeschätzt, der Skandal führte jedoch auch hier zu strengeren Kontrollen und mehr Aufmerksamkeit für die Herkunft von Fleisch in Fertigprodukten.