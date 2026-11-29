Der Palazzo Trussardi in Bergamo steht zum Verkauf. In dem Anwesen aus dem 16. Jahrhundert lebten Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi während ihrer Ehe. Auch anderswo können Reiche sich aktuell das ein oder andere Bijou schnappen.

Darum gehts Palazzo Trussardi in Bergamo aus dem 16. Jahrhundert wird verkauft

Tatsächlicher Verkaufspreis könnte bei nur 9 bis 10 Millionen Euro liegen

Anwesen mit 5'150 m², 15 Schlafzimmern und 20 Badezimmern

Marian Nadler Redaktor News

Hier kann man leben wie Star-Moderatorin Michelle Hunziker (49): Der historische Palazzo Trussardi in der Altstadt von Bergamo steht zum Verkauf. Die luxuriöse Residenz aus dem 16. Jahrhundert erstreckt sich über 5150 Quadratmeter, verfügt über 15 Schlafzimmer, 20 Badezimmer, ein Spa, einen Park und sogar einen unterirdischen Gang zur Porta Sant'Agostino.

Christie’s International Real Estate hat die Vermarktung des Anwesens übernommen. Das imposante Gebäude, das 1570 erbaut wurde, beeindruckt mit Decken, die an ein Museum erinnern, und einer Eleganz, die Zeit und Trends überdauert hat.

Anwesen wird weit unter Wert verkauft

Besonders markant: das grüne Herz aus Efeu, das den Eingang ziert – ein Symbol für die Liebe. Hier lebten Tomaso Trussardi (43) und Michelle Hunziker während ihrer Ehe.

Die Immobilie umfasst fünf exklusive Apartments mit je 200 Quadratmetern, die vom verstorbenen Designer Nicola Trussardi renoviert und 2015 erstmals vermietet wurden. Trotz der prominenten Geschichte und der luxuriösen Ausstattung wird das Anwesen wohl unter seinem theoretischen Wert von bis zu 45 Millionen Franken verkauft.

Laut «Corriere della Sera» könnten Interessenten den Palazzo für umgerechnet rund 9 bis 10 Millionen Euro erwerben – ein Schnäppchenpreis, der weit unter dem Marktwert der Region liegt. Der tatsächliche Kaufpreis wird nur auf Anfrage mitgeteilt.

Nicht nur in der Lombardei stehen aktuell Villen zum Verkauf. Blick stellt drei weitere interessante Immobilien vor.

Die Rundvilla in Stabio TI

Die ikonische Casa Rotonda in Stabio TI wurde vom Schweizer Stararchitekten Mario Botta (83) entworfen und zählt zu seinen bekanntesten Wohnhausprojekten. Die 306 Quadratmeter Wohnfläche umfassen einen grossen Wohn- und Essbereich mit Cheminée, eine halboffene Küche, ein Büro, drei Schlafzimmer sowie mehrere Badezimmer.

Die Villa steht auf einem über 1000 Quadratmeter grossen, ebenen Grundstück mit gepflegtem Garten, gedecktem Sitzplatz und vier Parkplätzen. Ergänzt wird das Angebot durch einen beheizten Mehrzweckraum, der sich flexibel als Fitness-, Hobby- oder Gästebereich nutzen lässt. Der Kaufpreis: 1,7 Millionen Franken.

Die sauteure «Scarface»-Villa

13'000 Quadratmeter Wohnfläche, 260 Meter direkter Wasserzugang, Musikstudio, Pool, Fitnessbereich sowie ein Blick auf die Skyline von Miami. In den USA steht seit mehreren Monaten ein aus dem Kultfilm «Scarface» bekanntes Anwesen zum Verkauf. Der Kaufpreis hat es jedoch in sich. Umgerechnet 198 Millionen Franken soll der neue Besitzer hinblättern.

Vor dem «Scarface»-Dreh nutzte der ehemalige US-Präsident Richard Nixon (1913–1994) die Villa als Rückzugsort. Deshalb gibt es auch einen 20'000 Quadratmeter grossen Helikopterlandeplatz. Noch gehört die Luxusvilla John Devaney, dem Gründer und CEO der Investmentfirma United Capital Markets.

«Richtiges Schnäppli» in Winterthur

Wer an einem Stück Winterthurer Industriegeschichte interessiert ist und das nötige Geld mitbringt, kann aktuell den Kauf der Villa Wolfer erwägen. Einst gehörte sie Heinrich Wolfer-Sulzer (1882–1969), dem ehemaligen Direktor des Industriekonzerns Sulzer mit Sitz in Winterthur ZH. Die heutigen Besitzer wollen 8 Millionen Franken haben. «Auf den Quadratmeter heruntergebrochen, ist das ein richtiges Schnäppli», hiess es dazu Anfang November vom Immobilienvermittler FSP Fine Swiss Properties.

Zum Anwesen gehört ein über 10'000 Quadratmeter grosses Grundstück – und das in zentraler Stadtlage. Zum Grundstück führt nur eine Privatstrasse. Man hat dort also trotzdem seine Ruhe.