Industriellen-Villa hoch über Winterthur steht zum Verkauf

Erst Sitz der Industriellen-Familie Wolfer-Sulzer, dann Kinderpsychiatrie und Studenten-WG: Die Villa Wolfer in Winterthur ist derzeit auf dem Markt – für rund 8 Millionen Franken. Das Bijou liegt mitten in der Stadt, bietet aber trotzdem maximale Privatsphäre.

Darum gehts Die Villa Wolfer in Winterthur steht mit 600 m² Wohnfläche für rund 8 Mio. Fr. zum Verkauf

Das Anwesen umfasst über 10'000 m² Grundstück, liegt stadtnah am Wald und ist privat erschlossen

Nach vier Jahrzehnten Kinderpsychiatrie verkaufte der Kanton die Villa 2019 an Ehepaar Waldenberger

Michael Hotz Teamlead Wirtschafts-Desk

Wer schnappt sich dieses Stück Winterthurer Industriegeschichte? Die 1926 erbaute Villa Wolfer steht aktuell zum Verkauf – benannt nach dessen erstem Besitzer Heinrich Wolfer-Sulzer (1882–1969), ehemaliger Direktor des Industriekonzerns Sulzer mit Sitz in Winterthur. Zum ersten Mal ausgeschrieben wurde das prächtige Wohnhaus im vergangenen April – für 8,5 Millionen Franken, wie der «Landbote» damals berichtete.

Im aktuellen Inserat heisst es: «Preis auf Anfrage». Die Vorstellungen der Besitzer bewegen sich weiterhin auf dem Niveau von rund 8 Millionen Franken, bestätigt Robert Ferfecki (62), Mitinhaber des Immobilienvermittlers FSP Fine Swiss Properties mit Sitz in Herrliberg ZH, gegenüber Blick. «Auf den Quadratmeter heruntergebrochen, ist das ein richtiges Schnäppli.»

Ein solches Bijou landet nur sehr selten auf dem Immobilienmarkt. Zum Anwesen gehört ein über 10'000 Quadratmeter grosses Grundstück – mitten in der Stadt. Die Villa Wolfer thront hoch über Winterthur, liegt am westlichen Rand des Lindbergs, unweit der Walcheweiher. Vom edlen Wohnhaus aus ist das Stadtzentrum in wenigen Minuten zu Fuss oder mit dem Velo erreichbar.

Gleichzeitig liegt die edle Liegenschaft direkt am Waldrand, ist nur über eine Privatstrasse erschlossen. Künftige Besitzer geniessen also maximale Ruhe und Privatsphäre. «Die Villa bietet ein Wohngefühl, wie man es kaum mehr findet. Sie gehört zum Besten, was wir je vermarkten durften», so Ferfecki zu Blick.

Käufer kann sofort einziehen

Die Villa ist ein zweigeschossiger Bau mit hohem Satteldach. Unternehmer Wolfer-Sulzer liess den Familiensitz des Architekten Lebrecht Völki (1879–1937) bauen – nach dem Vorbild eines herrschaftlichen Zürcher Landhauses aus dem 18. Jahrhundert. Auf 600 Quadratmeter Wohnfläche bietet die Liegenschaft 18 Räume, darunter 2 Badezimmer. Der Aussenbereich verfügt über eine gedeckte, 80 Quadratmeter grosse Terrasse, zwei Einzelgaragen und 12 Parkplätze vor dem Haus.

Trotz seiner 100 Jahre ist das Anwesen, das sich im kommunalen Inventar der schutzwürdigen Bauten befindet, in einem erstklassigen Zustand. Die aktuellen Eigentümer, Beatrice und Herwig Waldenberger, haben die Villa 2020 renoviert – «mit viel Geschmack und Sachverstand», wie Ferfecki betont. «Es besteht kein unmittelbarer Handlungsbedarf, der Käufer kann sofort einziehen.» Einzig der Dachboden biete noch Potenzial für einen Ausbau.

Einst Kinderpsychiatrie und Studenten-WG

Die Villa war nicht immer ein reines Wohnhaus. Die Industriellen-Familie Wolfer-Sulzer verkaufte das Haus 1982 an den Kanton Zürich. Dieser nutzte das Anwesen vier Jahrzehnte lang als Kinder- und Jugendpsychiatrie. Später diente es als WG für Studenten – bis es der Kanton 2019 ans Ehepaar Waldenberger veräusserte.

Bis heute kümmert sich das Paar liebevoll um die historisch wichtige Villa. Um der Bevölkerung etwas zurückzugeben, betrieben sie im Garten temporär gar ein Restaurant mit 30 bis 40 Sitzplätzen. Nun wollen die Waldenbergers laut Makler Ferfecki ihr Leben neu ausrichten. Nach dem Verkauf werden sie wohl aus Winterthur wegziehen.

Gespräche mit Interessenten finden laut Ferfecki laufend statt. Noch waren aber nicht die richtigen Käufer darunter. «Der Markt für solche Anwesen hat sich verlangsamt. Ein Verkauf braucht entsprechend Zeit», so der erfahrene Makler. Ihm ist es ein Anliegen, würdige Käufer zu finden. «Die Villa ist nichts für Spekulanten, sondern für Liebhaber, die Verantwortung für die Geschichte und Bedeutung der Villa Wolfer übernehmen.»