Bund verkauft ehemaliges Zollhaus direkt am Bodensee

Das alte Zollhaus in Kesswil TG am Bodensee steht zum Verkauf – an den Meistbietenden. Wird das Haus mit direktem Seezugang zur noblen Ferienresidenz? Die Gemeinde könnte das rare Seegrundstück kaufen. Noch ist aber offen, zu welchem Preis.

Darum gehts Der Bund verkauft das ehemalige Zollhaus in Kesswil TG am Bodensee

Das Grundstück am Seeufer ist durch Rampe und Zugang besonders begehrt

Bis Ende 2025 wurden 52-Zoll-Ferienwohnungen an 15 Orten verkauft

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Häuser mit direktem Seeanstoss sind begehrt – und teuer! Meist werden sie in der Familie vererbt oder gehen unter der Hand weg. Entsprechend gross dürfte das Interesse am alten Zollhaus von Kesswil TG sein, das jetzt auf den Markt kommt. Der Bund will die Liegenschaft direkt am Bodensee verkaufen – und zwar an den Meistbietenden, wie die «Thurgauer Zeitung» berichtet.

Jahrzehntelang konnten Zollangestellte im ehemaligen Zollhaus günstig Ferien machen. Das Gebäude steht auf einem 507 Quadratmeter grossen Grundstück. Es gehört dem Bund, der es an die Wohlfahrtskasse des Zollpersonals vermietete. Doch damit ist Schluss. Jetzt befürchten Dorfbewohner, dass ein Stück Seeufer für immer in privaten Händen verschwindet.

Gemeinde kann zum Höchstgebot kaufen

Besonders begehrt ist nicht das Haus, sondern das dazugehörige Grundstück auf der anderen Strassenseite. Es liegt direkt am Wasser und verfügt sogar über eine Rampe, über die früher Ruderboote in den See gelassen wurden. Ein Nachbar sagt gegenüber der «Thurgauer Zeitung»: «Ein Objekt mit Seezugang sollte öffentlich bleiben.» Ein Bootswerftbesitzer fordert, dass die Gemeinde zugreift. Denn frei zugängliche Uferflächen würden immer seltener.

Schon jetzt ist klar: Für ein Butterbrot gibts das Seegrundstück nicht. Der Bund will den Marktpreis über ein öffentliches Bieterverfahren ermitteln. Kanton und Gemeinde erhalten dann die Möglichkeit, zum Höchstgebot zu kaufen. Es zeichnet sich ab: Die Gemeinde hätte allenfalls Interesse am Seegrundstück, nicht aber am ehemaligen Zollhaus.

Zollhaus auf 3480 Metern über Meer

Zuletzt hat sich die Gemeinde Zermatt VS ein altes Zollhaus für 817'000 Franken gekauft. Und so verhindert, dass die ehemalige Gebirgsunterkunft auf 3480 Metern über Meer zum Feriendomizil wird. Der Zoll brauchte die Liegenschaft nicht mehr. Und trennte sich von der zu Beginn des Zweiten Weltkriegs erbauten Liegenschaft. Was die Gemeinde mit dem Haus macht, will sie noch nicht verraten.

Was viele nicht wissen: Der Bund besass bis vor Kurzem mehrere Ferienwohnungen an bester Touristenlage – in Adelboden BE, Engelberg OW, Grindelwald BE, Pontresina GR oder Verbier VS. Die Häuser gehörten zumeist der Wohlfahrtskasse des Zollpersonals. Zöllnerinnen und Zöllner konnten dort zu sehr guten Konditionen Ferien machen. Frühere Medienberichte sprachen von 300 bis 500 Franken Mietkosten pro Woche – ein Schnäppchen.

Per Ende 2025 wurde der Ferienwohnungsbetrieb aber vollständig eingestellt. Der Hintergrund: Der Bundesrat will sparen – und ging davon aus, dass die Ferienhäuser mittelfristig nicht mehr kostendeckend betrieben werden können. Bereits verkauft wurden Liegenschaften an 15 Orten, darunter in Pura TI, Leukerbad VS, Wildhaus SG, Samedan GR, Schwarzsee FR und Sainte-Croix VD. Eine genaue Zahl nennt der Zoll nicht, laut früheren Angaben wurden 52 Wohnungen vermietet.