Meloni schickt zusätzliche Soldaten nach Mailand

Nach gewaltsamen Ausschreitungen in Mailand schickt Italiens Premierministerin zusätzliche Soldaten in die Stadt. Die Regierung berät weitere Sicherheitsmassnahmen.

Darum gehts Nach Krawallen in Mailand schickt Giorgia Meloni zusätzliche Soldaten zur Sicherung der Stadt

Bei Protesten gegen steigende Preise plünderten Vermummte Läden von Louis Vuitton, Dior und Nike

Nach Krawallen wurden 271 Menschen auf Polizeiposten gebracht, 32 festgenommen und 28 angezeigt

Gabriel Knupfer Redaktor News

Giorgia Meloni (49) greift durch: Nach den gewaltsamen Ausschreitungen in der Metropole Mailand schickt Italiens Premierministerin zusätzliche Soldaten in die Stadt, wie die «Bild»-Zeitung berichtet.

Der Entscheid fiel am Montag an einem Sicherheitsgipfel der Regierung in Rom. Die Armee soll verhindern, dass die Krawalle wie in Frankreich eskalieren.

Geschäfte geplündert

Am Wochenende endeten Proteste gegen steigende Preise auch in Italien in einer Gewaltorgie. Vermummte Jugendliche plünderten Geschäfte von Louis Vuitton, Dior und Nike. Wie in Frankreich waren zahlreiche Jugendliche aus den Vororten beteiligt. Viele von ihnen haben nordafrikanische Wurzeln.

Laut «Bild» wurden allein nach den Ausschreitungen am Sonntag 271 Menschen auf den Polizeiposten gebracht, 32 festgenommen und 28 angezeigt. Die Ermittler sprechen von «zerstörerischen Aktionen von seltener Gewalt».

Am Dienstag berät die Regierung über weitere Massnahmen. Unter anderem sollen Personen für bis zu 24 Stunden in Präventivgewahrsam genommen werden können.