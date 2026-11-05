US-First-Lady Melania Trump hat im Weissen Haus Vertreter Russlands und der Ukraine empfangen. Das Treffen zwischen den beiden Kriegsparteien gilt als historisch.

Darum gehts Melania Trump empfing im Weissen Haus Vertreter Russlands und der Ukraine zu einem Treffen

Die fünftägige Waffenruhe in Oleschky ermöglichte Hilfe und die Evakuierung von fast 800 Menschen

Russische und ukrainische Vertreter würdigten Trump, die Ukraine verlieh ihr einen Orden für Hilfe

Janine Enderli Redaktorin News

Es war kein gewöhnliches Zusammentreffen von Russen und Ukrainern. US-First-Lady Melania Trump (56) hat Vertreter beider Länder am Donnerstag ins Weisse Haus eingeladen. Zuvor teilte ihr Büro mit, die First Lady werde Gesandte «Russlands und der Ukraine, zweier Nationen, die sich im Krieg befinden, persönlich im Weissen Haus zusammenbringen».

Neben Menschenrechtsbeauftragten beider Länder ist auch Kreml-Berater Kirill Dmitrijew (51) nach Washington gereist. Das Treffen gilt als historisch, denn erstmals waren Vertreter der Ukraine und Russlands gleichzeitig im Weissen Haus zu Gast.

«Ich handelte sofort»

Trump feierte mit den Vertretern den Erfolg einer lokalen Waffenruhe in der von Russland besetzten Stadt Oleschky. Diese Waffenruhe hatte die First Lady zwischen den Kriegsparteien ausgehandelt.

In einer kurzen, aber prägnanten Rede, die von mehreren US-Sendern gezeigt wurde, hob die 56-Jährige ihre entscheidende Rolle bei der Vermittlung des Abkommens hervor. «Ich wurde im September auf die Schwere der humanitären Krise in Oleschky aufmerksam», erklärte sie. «In Anbetracht der Dringlichkeit handelte ich sofort und beauftragte meinen Vertreter Marc Beckman, ein Friedensabkommen für Oleschky zu verfolgen. Ich hoffe, Oleschky inspiriert zu grösserem Frieden», so Trump.

Melania Trump prüfte selbst die Pläne

Die fünftägige Waffenruhe, die vom 27. Oktober bis zum 1. November hielt, ermöglichte sowohl die Lieferung humanitärer Hilfe in das Gebiet als auch die sichere Evakuierung von fast 800 Menschen.

Trump schilderte, wie sie sich in jeden Schritt der Operation einbrachte: «Ich prüfte die Minenpläne, analysierte Luftaufnahmen, bewertete Strassen und plante Evakuierungsrouten, Spitaleinrichtungen, Fahrzeuge und medizinische Ressourcen.»

«Ich-liebe-Melania-Zeichnung» als Geschenk

Ihr Engagement wurde am Donnerstag von beiden Seiten gewürdigt. Der Sondergesandte des russischen Präsidenten Wladimir Putin (74) lobte ihren «entscheidenden Führungsstil» und überreichte ihr eine Zeichnung eines Kindes mit der Aufschrift: «Ich liebe Melania».

Der ukrainische Politiker Dawyd Arachamija (47) bezeichnete ihre Arbeit als «unglaublich» und betonte, dass ohne die Unterstützung ihres Beraters Beckman «nichts passiert wäre». Im Namen von Präsident Wolodimir Selenski (48) verlieh der ukrainische Menschenrechtsbeauftragte Dmytro Lubinez der First Lady den Orden der Heiligen Olga, 1. Klasse – die höchste staatliche Auszeichnung für Frauen in der Ukraine – als Anerkennung für ihre humanitären Bemühungen, Kinder zurückzubringen und Menschenleben zu retten.