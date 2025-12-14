DE
Mann stach mindestens 15-mal auf Mädchen (8) ein
Neue Details zum Messer-Angriff in Bergkamen (D)

In Bergkamen griff ein junger Mann eine Mutter und ihre vier Kinder mit einem Messer an. Der als Intensivtäter bekannte Mann soll wegen fünffachen versuchten Mordes in Haft kommen. Die Opfer sind unterdessen ausser Lebensgefahr.
Der Messer-Angreifer war polizeibekannt.
Foto: Polizei Dortmund

  • Messerangriff im deutschen Bergkamen: Mutmasslicher Täter soll wegen fünffachen versuchten Mordes in Haft kommen
  • Tatverdächtiger als Intensivtäter bekannt, Vorstrafen und Drogenkonsum
  • Mutter und vier Kinder verletzt, Tochter angeblich mindestens 15 Mal getroffen
RMS_Portrait_AUTOR_250.JPG
Marian NadlerRedaktor News

Der mutmassliche Täter (20) im Fall des Messer-Angriffs im deutschen Bergkamen soll in Haft kommen. Wie «Focus» berichtet, will die zuständige Staatsanwaltschaft in Dortmund einen Haftbefehl wegen fünffachen versuchten Mordes erwirken. Für die Opfer, eine Mutter (26) und ihre vier Kinder besteht unterdessen keine Lebensgefahr mehr.

Der mutmassliche Messerstecher soll der Polizei als Intensivtäter bekannt sein, schreibt «Focus» unter Berufung auf Sicherheitskreise. Gewaltdelikte, Bedrohungen, Beleidigungen und mehr: Die Akte des Messer-Manns dürfte lang sein, wenn man dem Bericht glaubt. In diesem Jahr wurde er laut «Bild» zu einer Bewährungsstrafe wegen besonders schwerem Diebstahl verdonnert. Die Polizei hat offenbar auch Kenntnis von häufigem Drogenkonsum.

Mutter musste notoperiert werden

Der Tatverdächtige hatte in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Wohnung der Mutter und ihren Kindern übernachtet. Warum der Mann gegen halb sechs Uhr morgens zum Messer griff? Noch unklar.

