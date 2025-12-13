Bei einem Messerangriff am Samstagmorgen im deutschen Bergkamen wurde ein Kind lebensgefährlich verletzt. Der Tatverdächtige soll die Mutter des Kindes gekannt haben. Er befindet sich aktuell auf der Flucht.

Darum gehts Mann sticht im deutschen Bergkamen auf Mutter (26) und vier Kinder ein

Anschliessend flüchtet er

Aufregung im deutschen Bergkamen: Seit dem Morgen läuft in einer Hochhaussiedlung ein grosser Polizeieinsatz. Das berichten der «Westfälische Anzeiger» und «Bild» übereinstimmend.

Laut einer Polizeimeldung soll ein Mann auf eine Mutter (26) und ihre vier Kinder im Alter zwischen 3 und 8 Jahren eingestochen haben. In der Mitteilung ist von «versuchtem Mord» die Rede.

Ein Junge (8) sei bei dem Messerangriff lebensgefährlich verletzt worden. Der Verdächtige flüchtete nach der Tat.

Mussten weitere Kinder Bluttat mitansehen?

Neben der Polizei sind auch Rettungskräfte, Feuerwehr und Notfallseelsorger vor Ort. Die Fahndung nach dem Mann läuft. Ein entsprechendes Fahndungsfoto wurde von der Polizei Dortmund veröffentlicht.

«Es ist zu einem Messerangriff in einer Wohnung in Bergkamen gekommen», zitiert der «Westfälische Anzeiger» eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Dortmund. Es soll sich um einen «Bekannten der Mutter» des verletzten Kindes handeln. Laut «Hellweger Anzeiger» sucht auch ein Helikopter aus der Luft nach dem Flüchtigen.