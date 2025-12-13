DE
FR
Abonnieren

Messer-Angriff in Bergkamen (D)
Mann sticht auf Kind (8) ein – lebensgefährlich verletzt

Bei einem Messerangriff am Samstagmorgen im deutschen Bergkamen wurde ein Kind lebensgefährlich verletzt. Der Tatverdächtige soll die Mutter des Kindes gekannt haben. Er befindet sich aktuell auf der Flucht.
Publiziert: vor 46 Minuten
|
Aktualisiert: vor 5 Minuten
1/4
Die Polizei fahndet nach dem Täter.
Foto: Polizei Dortmund

Darum gehts

  • Mann sticht im deutschen Bergkamen auf Mutter (26) und vier Kinder ein
  • Anschliessend flüchtet er
  • Polizei veröffentlicht Fahndungsfotos
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.

Aufregung im deutschen Bergkamen: Seit dem Morgen läuft in einer Hochhaussiedlung ein grosser Polizeieinsatz. Das berichten der «Westfälische Anzeiger» und «Bild» übereinstimmend.

Laut einer Polizeimeldung soll ein Mann auf eine Mutter (26) und ihre vier Kinder im Alter zwischen 3 und 8 Jahren eingestochen haben. In der Mitteilung ist von «versuchtem Mord» die Rede. 

Ein Junge (8) sei bei dem Messerangriff lebensgefährlich verletzt worden. Der Verdächtige flüchtete nach der Tat.

Mussten weitere Kinder Bluttat mitansehen?

Neben der Polizei sind auch Rettungskräfte, Feuerwehr und Notfallseelsorger vor Ort. Die Fahndung nach dem Mann läuft. Ein entsprechendes Fahndungsfoto wurde von der Polizei Dortmund veröffentlicht.

Mehr Nachrichten aus Deutschland
Paar sperrte junge Frau (19) nackt in Holzkiste
Prozess in Deutschland
Paar sperrte junge Frau (19) nackt in Holzkiste
Mann schiesst aus Fenster – grosser Polizeieinsatz
Ermittlungen im Gange
Mann schiesst an Schweizer Grenze aus Fenster
«Ein ganzes Land kuscht vor den Superreichen»
«Von Finanzelite erpresst»
Deutscher Linken-Politiker zieht über die Schweiz her
Deutsche Firma will Schiffscontainer-Hotels in die Schweiz bringen
Zimmer mit 7,5 Quadratmetern
Deutsche Firma will Container-Hotels in die Schweiz bringen

«Es ist zu einem Messerangriff in einer Wohnung in Bergkamen gekommen», zitiert der «Westfälische Anzeiger» eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Dortmund. Es soll sich um einen «Bekannten der Mutter» des verletzten Kindes handeln. Laut «Hellweger Anzeiger» sucht auch ein Helikopter aus der Luft nach dem Flüchtigen.

Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen