Schüsse aus einem Fenster in Grenzach-Wyhlen lösten am Mittwochnachmittag einen Grosseinsatz der deutschen Polizei aus. Ein junger Mann gab sich als Schütze zu erkennen und hatte eine Gasdruckpistole bei sich. Die Ermittlungen dauern an.

Darum gehts Schüsse aus Fenster in Grenzach-Wyhlen (D) lösen Polizeieinsatz aus

Junger Mann gibt sich als Schütze zu erkennen

Grenzach-Wyhlen liegt im Umland von Basel Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Marian Nadler Redaktor News

Aufregung am Mittwochnachmittag, kurz nach 15 Uhr, an der Schweizer Grenze: In der deutschen Gemeinde Grenzach-Whylen lösten mehrere Schüsse aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses einen grossen Polizeieinsatz aus. Das schreibt die deutsche Polizei in einer Medienmitteilung.

Ein Zeuge hatte sich bei der Polizei gemeldet und gesagt, er habe mehrere Schüsse aus einem Fenster eines Nachbargebäudes heraus wahrgenommen. Mehrere Polizeistreifen machten sich daraufhin schnurstracks auf den Weg zum Einsatzort.

Ermittlungen laufen

Ein junger Mann (27) gab sich vor Ort als Schütze zu erkennen. Er hatte eine Gasdruckpistole bei sich. Der Tatverdächtige wurde durchsucht, ebenso dessen Wohnung.

«Neben der Gasdruckpistole wurden noch weitere Utensilien beschlagnahmt», schreibt die Polizei weiter. Die Ermittlungen dauern an.

Grenzach-Wyhlen liegt direkt an der Grenze zur Schweiz, nur rund sechs Kilometer von Birsfelden BL entfernt. Die beiden Gemeinden sind über den Rhein durch eine gemeinsame Brücke verbunden. Nach Basel braucht man von dem Ort aus nur 20 Minuten mit dem Auto.