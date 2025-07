In der Briten-Hochburg Magaluf auf Mallorca grassiert derzeit eine rätselhafte Erkrankung. In den sozialen Medien wird sie als «Magaluf-Fieber» bezeichnet.

«Ich musste schon zwei Mal in die Notaufnahme»

Eine britische Touristin berichtet vom Magaluf-Fieber.

Darum gehts Britische Mallorca-Touristen berichten von rätselhaften Symptomen nach Magaluf-Besuch

Symptome umfassen starke Erkältung, Halsschmerzen und Husten

Janine Enderli Redaktorin News

«Ich fühle mich irgendwie wirklich krank.» In sozialen Netzwerken macht zurzeit ein unangenehmes Phänomen die Runde. Britische Mallorca-Touristen berichten von rätselhaften Symptomen, an denen sie nach dem Aufenthalt in Magaluf im Südwesten der Baleareninsel litten. Zunächst berichtete die «Mallorca Zeitung» darüber.

Unter dem Begriff «Maga flu» (dt. Maga-Grippe) erzählen Tiktok-User von starken Erkältungssymptomen, die nach ihrer Rückkehr nach Grossbritannien auftraten. Sie gingen teilweise über normale Grippesymptome hinaus. Sie berichten von Unwohlsein, starken Halsschmerzen und Husten. «Zwei Wochen nach meinem Aufenthalt in Magaluf musste ich schon zwei Mal in die Notaufnahme», schreibt eine Userin auf Tiktok.

Touristen teilen Eindrücke aus Mallorca

Eine weitere Frau meint: «Ich hatte die beste Zeit in Magaluf. Zurück kam ich mit der Magaluf-Grippe, einem Sonnenbrand, Verdauungsproblemen, ein paar Kilos zu viel und vielen peinlichen Videos.»

Doch was steckt hinter den Symptomen? Im Netz kursieren unterschiedliche Theorien. «Bei mir war es Covid», schreibt jemand in den Kommentaren. «Es ist die Nachwirkung einer Lebensmittelvergiftung.» Was viele Kommentatoren gemeinsam haben: Sie glauben, die Symptome hingen mit dem Konsum eines Wodkalikörs aus Spanien zusammen. «Ich kenne niemanden, dessen Magen diese Scheisse überstanden hat», schreibt einer.

Klar ist: Der Begriff «Maga flu» wird besonders von britischen Medien und Social-Media-Usern geprägt. Er soll auf das teils exzessive Partyverhalten der Urlauber hinweisen.

Offiziell kein Krankheitsausbruch

Offiziell existiert keine Meldung über einen ungewöhnlichen Ausbruch von Atemwegsinfektionen. Ohnehin nehmen die meisten Touristen ihre Symptome mit Humor: «Die Insel hat wohl eine Botschaft an uns. Bleibt weg!» Der Tiktok-Nutzer spricht damit die Kritik am Massentourismus an, die seit Beginn der Hochsaison auf Mallorca wieder lauter wird. Einheimische und Behörden beobachten das Verhalten vieler Touristen kritisch, da es zu Lärmbelästigungen, Müllproblemen und allgemeinen Spannungen führt.

Dass man krank aus den Ferien zurückkehrt, ist nicht ungewöhnlich. Wie die «Mallorca Zeitung» bereits im Sommer 2023 riet, sollten plötzliche Temperaturschwankungen beim Wechsel von drinnen nach draussen vermieden werden. Läden und Restaurants sind oft stark klimatisiert. Wenn man sich dann wieder in die Hitze begibt und zusätzlich zu wenig geschlafen und zu viel Alkohol getrunken hat, steigt die Belastung für den Körper.