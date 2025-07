Tragischer Unfall auf Mallorca: Ein 31-jähriger Tourist aus der Schweiz wurde durch einen Sturz vom Hotelbalkon am Ballermann schwer verletzt. Er soll versucht haben, vom sechsten in den fünften Stock zu klettern. Die Polizei ermittelt noch die genauen Umstände.

Mann versuchte möglicherweise unter Drogeneinfluss in tieferes Stockwerk zu klettern

31-Jähriger fiel gegen 23:30 Uhr aus dem sechsten Stock

Ein Tourist (31) aus der Schweiz ist auf Mallorca durch einen Balkonsturz schwer verletzt worden. Der junge Mann, der gebürtig aus Tschechien stammt, wurde umgehend ins Spital Son Espases in Palma transportiert, berichte die Digitalzeitung «Crónica Balear» auf der spanischen Mittelmeerinsel am Donnerstag.

Der 31-Jährige soll gegen 23.30 Uhr in seinem Hotel in s'Arenal an der Playa de Palma aus dem sechsten Stock gefallen sein. Ersten Berichten zufolge habe der Mann versucht, über die Feuerleiter auf einen Balkon im 6. Stock zu klettern. Er befindet sich in kritischem Zustand und wurde bewusstlos auf dem Boden vor dem Hotel gefunden.

Stand er unter Drogeneinfluss?

Nach bisherigen Erkenntnissen könnte der Mann unter Drogen- oder Alkoholeinfluss gestanden haben. Die Polizei leitete entsprechende Ermittlungen ein. Der Tscheche habe laut Augenzeugen ein merkwürdiges Verhalten an den Tag gelegt. Vieles deutet darauf hin, dass er versuchte, über die Feuerleiter aus dem sechsten Stock in den fünften Stock zu klettern, als er die Kontrolle verlor, berichtet «Crónica Balear». Zuvor soll er in eine Auseinandersetzung verwickelt gewesen und darum vor dem Sicherheitspersonal geflüchtet sein.

Es ist bereits der zweite Balkonsturz an der Playa de Palma. Bereits Anfang Juli kam ein 20-jähriger Deutscher ums Leben. Der junge Mann wollte von seinem Hotelbalkon in den Pool springen.