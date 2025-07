1/11 Ist Jennifer Aniston frisch verliebt? Foto: IMAGO/Avalon.red

Darum gehts Jennifer Aniston auf Mallorca gesichtet, möglicherweise mit neuem Freund Jim Curtis

US-Stars wie Justin Bieber und Oprah Winfrey besuchen ebenfalls die Baleareninsel

Saskia Schär Redaktorin People

Sommer, Sonne, Sonnenschein – und dazu noch ein bisschen Amor. Dies scheint bei Jennifer Aniston (56) derzeit das Motto zu sein. Auf Mallorca zeigt sie sich nicht nur in Begleitung ihres Kollegen Jason Bateman, (56, «Kill the Boss»), sondern auch in jener von Jim Curtis, einem durchaus attraktiven Coach, Paartherapeuten, Hypnotiseur und – so wird gemunkelt – ihrem neuen Freund.

Dafür spricht die Tatsache, dass Aniston und Curtis gemäss «Daily Mail» bereits letzten Monat gemeinsam gesichtet wurden, dies im Luxushotel «Ventara Big Sur» in Nordkalifornien. Wie über 550'000 andere Personen folgt auch sie ihm auf Instagram und gab in einem früheren Interview bekannt, dass sie derzeit eines seiner Bücher lese.

Vielleicht befindet sich auch jetzt eines in ihrem Feriengepäck, denn vom Flughafen in Mallorca ging es für Aniston, Curtis, Bateman und dessen Frau Amanda Anka (56) weiter auf eine Yacht, wo sie einige erholsame Tage verbringen werden. Zeit für Lektüre wäre theoretisch also vorhanden. Doch wieso das Buch lesen, wenn der Autor schon mit dabei ist?

US-Stars lieben Mallorca

Mit ihrem Mallorca-Trip befindet sich Aniston in bester Gesellschaft, denn mittlerweile zieht es nicht nur die Stars aus dem deutschsprachigen Raum regelmässig nach Mallorca, sondern auch jene aus Nordamerika. So weilen derzeit auch Justin (31) und Hailey Bieber (28) auf der Insel. Sie nutzt die Location gar für einen Werbeevent ihrer Beautymarke Rhode. Der Einladung folgten nebst Topmodel Romee Strijd (29) auch zahlreiche Influencer.

Oprah Winfrey (71) und Kris Jenner (69) nutzten die Gelegenheit nach der Bezos-Hochzeit in Venedig und reisten kurzerhand nach Mallorca weiter, wie die lokalen Zeitungen berichten. Jenners Töchter, Kylie (27) und Kendall (29), genossen den vergangenen Sommer auf Mallorca, zeigten sich nicht nur auf der Insel selbst, sondern auch wie sie auf einer Yacht durch die Gegend schipperten.

Kanye West (48) und seine Ehefrau Bianca Censori (30) weilten von April bis Juni auf Mallorca. Sie besuchten dort nicht nur eine luxuriöse Schweizer Privatklinik, der Musiker sorgte von der Insel aus auch mit einem abgebrochenen Interview für Schlagzeilen. Censori ihrerseits tat dies mit ihrer oft sehr fragwürdigen Kleiderwahl, was bei den Einheimischen gemäss dem «Mallorca Magazin» alles andere als gut ankam. Die Ex-First Lady Michelle Obama (61) und ihre beiden Töchter Malia (27) Sasha (24) und wurden im Juni ebenfalls auf der Insel gesichtet, gemäss «Bild» mit insgesamt 17 Personenschützern.

Michael Douglas (80) und Catherine Zeta-Jones (55) ihrerseits besitzen auf Mallorca gar ein Anwesen, der Schauspieler kaufte dies bereits in den 1990er-Jahren. 2019 wollte er es noch verkaufen, entschied sich während der Corona-Pandemie jedoch um. Seither plant er, seinen Ruhestand auf der Insel zu verbringen.