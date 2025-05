In Jennifer Anistons Anwesen in Bel Air soll es einen Sicherheitsvorfall gegeben haben. Ein Mann rammte mit seinem Auto das Eingangstor.

1/5 Schock bei Hollywood-Star Jennifer Aniston. Foto: Instagram/jenniferaniston

Darum gehts Mann rast in Eingangstor von Jennifer Anistons Villa in Bel Air

Aniston war zuhause, Sicherheitsteam reagierte schnell und setzte Fahrer fest

Schauspielerin plant Umzug in 15-Millionen-Dollar-Haus in Montecito

SpotOn Die People-Agentur

Schockmoment für Jennifer Aniston (56): Ein Mann ist am Montag festgenommen worden, nachdem er mit seinem Auto in das Eingangstor der 21-Millionen-Dollar-Villa der Schauspielerin in Bel Air gerast war. Das berichtete unter anderem «ABC News».

Jennifer Aniston war zuhause

Die Polizei teilte dem Sender mit, dass Aniston zum Zeitpunkt des Vorfalls zu Hause war. Das Sicherheitsteam des «Friends»-Stars reagierte dem Bericht zufolge aber offenbar schnell und setzte den Fahrer fest, bis die Polizei eintraf. Der Mann soll kurz nach dem Eintreffen der Polizisten am Tatort aufgrund von «schwerem Vandalismus» festgenommen.

Eine Untersuchung des Vorfalls und des möglichen Motivs des Mannes seien eingeleitet worden, hiess es weiter. Der Aufprall auf das Tor scheint US-Medienberichten zufolge kein Unfall gewesen zu sein. Dennoch ist es unklar, ob es der Mann, der laut «CNN« etwa 70 Jahre alt ist, speziell auf Aniston abgesehen hatte. Wie das Promiportal «TMZ» unter Berufung auf anonyme Quellen berichtet, klagte der Fahrer über Schmerzen und musste von Sanitätern untersucht werden. Ob er weiter in Polizeigewahrsam ist, ist offenbar nicht bekannt.

Jennifer Aniston zieht nach Montecito

Angeblich ist Jennifer Aniston gerade dabei, ihr Anwesen in Bel Air, einem Stadtteil von Los Angeles, zu verlassen. Laut «New York Post» plant die Schauspielerin in ein etwa 15 Millionen Dollar teures Haus in Montecito zu ziehen. Aniston soll ihr neues Anwesen im September 2022 von Talkshow-Star Oprah Winfrey (71) gekauft haben. Berichten zufolge hat sie die letzten drei Jahre damit verbracht, das Gebäude im toskanischen Stil mit vier Schlafzimmern zu renovieren.

In Montecito hat Aniston ebenfalls eine prominente Nachbarschaft: Gwyneth Paltrow (52), Cameron Diaz (52) sowie Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) leben dort unter anderem.