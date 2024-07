«Kinderlose Katzen-Frauen» Jennifer Aniston ist fassungslos über sexistische Aussage von J.D. Vance

J.D. Vance kandidiert in den USA derzeit um den Posten des Vize-Präsidenten an der Seite von Donald Trump. Nun tauchten ältere Aussagen von Vance auf, in denen er sich negativ über kinderlose Frauen äussert. Jennifer Aniston platzte daraufhin der Kragen.