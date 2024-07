Erste Umfrage, die Harris vor Trump zeigt

US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat einer neuen Umfrage zufolge einen knappen Vorsprung gegenüber dem republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump. In der am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichen Umfrage von Reuters/Ipsos kommt Harris auf 44 Prozent, Trump liegt demnach bei 42 Prozent.

Die landesweite Umfrage ist eine der ersten seit dem Rückzug von Präsident Joe Biden aus dem Rennen um das Weisse Haus. Sie wurde an den beiden Tagen nach Bidens Ankündigung vom Sonntag erhoben. In der Umfrage in der Vorwoche lagen Harris und Trump mit jeweils 44 Prozent gleichauf.

Werte liegen innerhalb der Fehlermarge

Eine andere, am Montag erhobene und am Dienstag veröffentlichte Umfrage von PBS News/NPR/Marist sieht Trump unter den registrierten US-Wählern leicht mit 46 Prozent vor Harris, die demnach auf 45 Prozent kommt. Neun Prozent gaben an, unentschlossen zu sein. Unter Berücksichtigung anderer Kandidaten liegen Harris und Trump mit jeweils 42 Prozent gleichauf.

Sowohl bei der Reuters/Ipsos-Umfrage als auch bei der Erhebung von PBS News/NPR/Marist liegen die Werte innerhalb der Fehlermarge.

Mehrheit findet Bidens Entscheidung richtig

Der PBS-News-Umfrage zufolge halten 87 Prozent der US-Bürger Bidens Entscheidung für richtig, aus dem Rennen um das Weisse Haus auszusteigen. 41 Prozent der Befragten sagen demnach, Bidens Entscheidung erhöhe die Chancen der Demokraten, bei der Wahl im November zu gewinnen. 24 Prozent sagen den Angaben zufolge hingegen, die Entscheidung verringere die Chancen der Partei. Für 34 Prozent macht es keinen Unterschied.

Biden hatte am Sonntag angesichts der Zweifel an seiner geistigen und körperlichen Fitness den Verzicht auf seine erneute Kandidatur erklärt und Harris seine Unterstützung zugesagt. Die 59-Jährige gilt als Favoritin für die Präsidentschaftskandidatur der Demokratischen Partei.