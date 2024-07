In den USA überstürzten sich die Ereignisse. Nach Tagen des Schweigens meldet sich US-Präsident Biden zu Wort. Seine Vize Harris, die in seine Fussstapfen treten soll, greift Herausforderer Trump frontal an. Der und sein Vize fordern auch Bidens Rücktritt als Präsident.

1/5 US-Vizepräsidentin Kamala Harris trat am Montag zusammen mit ihrem Ehemann Doug Emhoff in der ehemaligen Wahlkampfzentrale von Präsident Joe Biden in Delaware auf. Biden schaltete sich telefonisch zu.

US-Präsident Joe Biden (81) war seit einem Auftritt in Las Vegas am 16. Juli wie vom Erdboden verschluckt. Mit einer Covid-Infektion zog er sich nach Hause nach Delaware zurück, während am Wochenende dann die dramatische Stabsübergabe im Wahlkampf auf seine Vize Kamala Harris (59) vollzogen wurde.

Am späten Montag meldete sich Biden telefonisch bei seiner ehemaligen Wahlkampfzentrale. Er sei noch ein halbes Jahr lang Präsident und werde auch Wahlkampf für seine Vizepräsidentin Kamala Harris (59) betreiben, die er als Präsidentschaftskandidatin der Demokraten unterstützt. Er liefere, versicherte Biden mit leicht heiserer Stimme, «was immer Kamala braucht».

Dann trat Harris in Bidens ehemaliger Wahlkampfzentrale in Delaware vor die Mikrofone und sagte: «Damit das klar ist: Joe ist noch nicht fertig.» Und, zum Jubel der Versammelten, sie werde die Wahlen im November gewinnen. Dann schoss sie scharf gegen Trump. Als Staatsanwältin in Kalifornien habe sie Sexualstraftäter strafrechtlich verfolgt. Trump sei einer von ihnen.

«Ich nahm es mit Straftätern aller Art auf», so Harris. «Triebtäter, die Frauen missbrauchen. Betrüger, die Konsumenten abzocken. Betrüger, die Regeln für ihr eigenes Spiel brechen. Hören Sie mir zu, wenn ich sage: Ich kenne Donald Trumps Typ.» Sie habe sich damals «auf Fälle von sexuellem Missbrauch spezialisiert. Donald Trump wurde von einem Geschworenengericht wegen sexuellen Missbrauchs für schuldig befunden.»

Warten auf Bidens Erklärungsrede

Die Corona-Symptome des Präsidenten seien «fast vollständig abgeklungen», erklärte Bidens Leibarzt Kevin O'Connor am Montag. Dennoch hat das Weisse Haus für diese Woche noch keine Termine Bidens angekündigt. Mit dem angereisten israelischen Premier Benjamin Netanyahu (74) lässt der US-Präsident nicht nur einen seiner wichtigsten Verbündeten im Regen stehen. Die Nation wartet auf eine angekündigte Erklärungsrede von Biden, dessen noch rund halbjährige Präsidentschaft nun ebenfalls auf der Kippe steht.

«Ich werde im Laufe dieser Woche mit mehr Details zu meiner Entscheidung an die Nation sprechen», hatte Biden am Sonntag in seinem Rückzugsschreiben angekündigt. Wann und wo Biden seine Erklärungen liefern wird, auf die nicht nur seine Nation, sondern die ganze Welt wartet, bleibt unklar.

Jetzt kämpft der Demokrat darum, noch bis zum Ende seiner Amtszeit im Januar 2025 US-Präsident zu bleiben – ein Bestreben, das ihn körperlich fit erfordert, ohne weitere Stolperer, Patzer oder Versprecher.

Trump und Vance fordern Bidens Absetzung als US-Präsident

Derweil steigt der Druck seitens der Republikaner, dass Biden auch den Hut als US-Präsident nimmt. In einem Interview mit Foxnews werden der republikanische Präsidentschaftskandidat Trump und sein Vize J.D. Vance (39) gefragt, ob gerade «ein Putsch gegen Joe Biden» stattgefunden habe.

Der 25. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika regelt Fragen, die im Zusammenhang mit der vorzeitigen Beendigung einer Präsidentschaft auftreten können. Der Verfassungszusatz schreibt vor, dass der Vizepräsident dem Präsidenten in das Amt folgt, wenn das Amt des Präsidenten vakant wird. Das Gesetz kann auch zur Anwendung kommen, wenn ein Präsident für unfähig erklärt wird, seine Amtspflichten zu erfüllen.

«In gewisser Weise, ja», antwortet Trump. Dann übernimmt Vance das Wort. «Ich denke, das ist es», so der Ohio-Senator – und fordert «Es gibt ein verfassungsmässiges Verfahren, den 25. Zusatzartikel. Wenn Joe Biden nicht für das Amt des Präsidenten kandidieren kann, kann er nicht als Präsident dienen. Wenn man ihn absetzen will, weil er geistig nicht in der Lage ist, das Amt auszuüben, muss man sich auf den 25. Verfassungszusatz berufen.»

Vance weiter: «Die Demokraten können das nicht auf die für sie politisch vorteilhafteste Art und Weise tun. Wenn es sich um ein tatsächliches Problem handelt, sollten sie sich auf angemessene Weise darum kümmern.»