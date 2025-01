Kaum ein Gerücht schlug derart hohe Wellen wie dieses: Barack Obama soll mit Jennifer Aniston anbandeln. Nun, wo sich der ehemalige US-Präsident vermehrt alleine in der Öffentlichkeit zeigt, stellt sich die Frage: Was ist an dem Gerücht dran?

Auf einen Blick Gerüchte über Eheprobleme bei Obamas nach öffentlichen Auftritten ohne Michelle

Jennifer Aniston soll Affäre mit Barack Obama haben

Über 30 Jahren ist es her, seit sich Michelle (61) und Barack Obama (63) die ewige Liebe versprochen haben. In dieser Zeit gab es – wie in jeder Ehe – auch bei dem ehemaligen US-Präsidenten und der ehemaligen First Lady Höhen und Tiefen. Oder in Michelle Obamas Worten: «Es gab zehn Jahre, in denen ich meinen Mann nicht ausstehen konnte», sagte sie 2022 in der Talkrunde «Revolte». Dabei sprach sie insbesondere von der Zeit, als ihre beiden Töchter Malia Ann (26) und Natasha (23) noch klein gewesen sind, also längst Tempi passati.

Jetzt, gut drei Jahre später, brodelt es in der Gerüchteküche wieder. Nachdem Obama bei der Beerdigung von Jimmy Carter (1924–2024) und auch am Montag, 20. Januar, bei Donald Trumps (78) Amtseinführung ohne seine Frau erschienen war, wollen böse Zungen wissen: Im Hause Obama hängt der Haussegen schief. Und wie es nun einmal so ist, wenn Gerüchte im Umlauf sind, lassen wilde Spekulationen nicht lange auf sich warten. So soll angeblich eine andere Frau für die Krise bei den Obamas verantwortlich sein – und die ist nicht unbekannt: Hollywoodstar Jennifer Aniston (55)!

Obama und Aniston seien «besessen voneinander»

Die Gerüchte um Obama und Aniston kommen nicht von ungefähr: Im vergangenen Jahr veröffentlichte das US-Magazin «InTouch» einen Bericht, der die USA aufhorchen liess. Die Schlagzeile lautete: «Die Wahrheit über Jen und Barack». Damals hiess es, Obama und Aniston seien «besessen voneinander». Der einst mächtigste Mann der Welt widme der Schauspielerin so viel Zeit, dass sich seine Gattin Michelle «betrogen» fühle.

Angesprochen auf die angedichtete Beziehung zu Obama, musste Aniston in der US-amerikanischen Late-Night-Show mit Jimmy Kimmel (57) schmunzeln. Sie hätte wenige Tage zuvor Dutzende Mails und Anrufe bekommen. «Man denkt sich: Was wird das wohl sein?», erklärt Aniston und fügt an: «Und dann kommt so was.» Wütend über das Gerücht sei sie nicht, trotzdem stellt sie klar: «Diese Geschichte ist absolut nicht wahr. Es ist einfach nur absurd!» Aniston habe Barack Obama nur ein einziges Mal in ihrem Leben getroffen. «Ich kenne Michelle besser als ihn.»

Laut einem Insider ist «der Funke erloschen»

Will man US-amerikanischen Zeitungen glauben, machen die Obamas tatsächlich schwierige Zeiten durch. «Die Realität ist, dass sie derzeit eher wie Freunde sind. Der Funke ist erloschen, und sie funktionieren als Team», wird ein der Familie nahestehender Insider zitiert.

Im Mai 2023 deutete Barack Obama bei «CBS Mornings» noch an, dass er mit Michelle an ihrer Ehe arbeiten würde. «Lassen Sie mich nur Folgendes sagen: Es hilft auf jeden Fall, nicht mehr im Weissen Haus zu sein. Und etwas mehr Zeit mit ihr zu haben», betont Barack Obama.